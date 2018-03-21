2018年03月21日 04:10 中國時報 黃清龍

大陸全國兩會20日閉幕，新一屆中共領導班子正式組建完成，而在太平洋彼端已被內部鬥爭搞得焦頭爛額的川普政府，則是加緊祭出貿易戰與「台灣牌」，要和「習時代」的中國相抗衡。所謂「兩大之間難為小」，此時的台灣該如何自處，是不能不嚴肅思考的課題。

今年2月28日，就在這個對台灣有特殊意義的日子，中國大陸公布31項惠台措施，作為促進兩岸融合的第一步，同一時間美國參議院全票通過《台灣旅行法》，開啟美台高層互訪的通關密語。兩個多星期後的3月17日，大陸全國人大全票通過習近平連任國家主席，白宮也選在這個對13億人有特殊意義的日子，由川普總統簽署《台旅法》生效。

這可能只是時間上的巧合，但對大陸來說，《台旅法》的通過毫無疑問是一種挑釁，所以包括駐美大使館、外交部、國防部及國台辦等4大部門同時發出強烈警告，代表大陸不會坐視紅線被跨越。然而，作為三角關係最小一方的台灣，到底該為「三千寵愛集一身」而喜，還是戰戰兢兢地面對這「不可承受之重」？

西諺云：每朵烏雲都鑲著一條銀邊（Every cloud has a silver lining），眼前兩岸關係看似烏雲一片，卻不代表只能眼睜睜看著衝突發生，關鍵就在於雙方能否找到烏雲背後的那一道光。

兩會期間，隸屬中共中央的《求是》雜誌刊出專文，闡述習近平對台工作的總體思維。文中引述習近平的話說「台灣問題的解決，根本上取決於大陸自身的發展進步。」強調大陸要秉持「兩岸一家親」理念，耐心細緻、持之以恆地做台灣人民工作，「熨平心理創傷需要親情和時間，解決現實問題需要親情和時間」。

這是大陸在總結兩岸關係發展經驗的基礎上做出的論斷，也是大陸對台政策的戰略思維，反映出大陸的自信，更顯現了以交流促融合才是大陸對台政策的主軸。相較下，《台旅法》只是戰術性的問題，情況需要被控制，卻不應該因此就逆轉了原有的戰略軸線。

因為，對台灣來說，《台旅法》也是一道難題，大陸把所有官方管道都切斷，美國卻是門越開越大，設身處地想，台灣能怎麼辦？總要有一條路走吧！

所以大陸如不想看到台灣淪為美國的棋子，走上國台辦發言人所謂「引火自焚」的道路，至少應當設法把緊閉的門打開一條縫才行，而31項惠台措施就提供了這樣的機會，畢竟這些措施要真正落實惠民，還是得經過協商的過程才有利於兩岸的融合。何況行政院提出的8大因應策略，從頭到尾沒有一項是採取對抗性的，說明雙方都是從惠民的角度出發，彼此是有合作空間的。所以大陸何不趁此時恢復兩岸事務性協商，讓兩岸關係漸漸回到正軌，不再受美國擺弄。

當然，要想打開緊閉的門，民進黨需要主動創造條件。眾所皆知，由於蔡總統不願公開承認「九二共識」，兩岸目前仍缺乏共同的政治基礎，但這並不是不能處理的問題。近日多位專家集思廣益，提出以下文字，或可供蔡政府參考：「雙方尊重九二會談廣泛獲致成果的歷史事實，秉持擱置爭議、共同發展的精神，立即展開兩岸事務性協商，以累積互信，作為兩岸建立新共識的政治基礎。」

(中國時報)