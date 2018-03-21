2018年03月21日 04:10 中國時報 邱師儀

時代巨輪從不等人，俠義幽默的李敖大師逝世了，他一生對抗國民黨，狂妄不羈與離經叛道的程度絕對不下於網路時代的各式言論。近日他的逝世卻引發了文化部應不應幫他申請褒揚令的爭議。

人說蓋棺論定，事實上，蓋棺論定不僅是對於往生者的論定，還有社會的評價。反過來說，外界尤其是綠營人士對於李敖逝世的評價，幾乎就說明了綠營基本教義派目前無法公允評價自由派人士的困窘，只要自由派人士與大陸扯上邊，基本教義派就會立馬將這些自由派打成反動派。哪怕有些自由派人士冀望中國可以有別於威權的發展可能，都能被基本教義派自動屏蔽掉。

如果不會失之武斷的話，李敖的意識形態也許能在雷震身上找到一點基礎。1949年雷震與胡適、王世傑、杭立武籌辦《自由中國》雜誌，這一群自由派人士起初也受到蔣介石的支持，但創刊之後與蔣漸行漸遠，雜誌轉為監督政府，《自由中國》甚至為文反對蔣介石三度連任總統而遭停刊，雷震也因此坐了10年牢。雷震絕不是個保守派，和鄭南榕一樣，也可說是台灣言論自由的鼻祖，但如果檢視雷震的論述，他要的不僅是台灣的自由，他還要中國的自由。

雷震與李敖行事風格不盡相同，李敖晚年的論述在很多人看來似乎都在為中共擦脂抹粉，但如果檢視李敖的背景，他在哈爾濱出生，父親是北大的知識分子，兒子縱使考上台大卻也寧願送北大就讀，你就會知道在台灣有極少數一群人所想的落葉歸根，不只有在台灣。

這一代有很多人是有良知與正義感的讀書人，雖然他們老了甚至凋零了，但他們對於中國的想像，與早期黨外人士對於台灣的想像沒有不同。李敖是不是一定就同意中國完全以威權方式治理？由於沒有具體的發言證據，旁人無法置喙，但可以確定的是，在國民黨威權時期，李敖冒死資助台獨教父彭明敏赴美，李敖甚至因為「台獨」罪名在1972年被判處10年徒刑。為台獨坐過牢的李敖看得很清楚，在10年前就嗆過陳水扁：「你不敢實行台獨！」所以老一輩的民進黨人很清楚李敖反抗威權的能耐在哪裡？只有一些年輕的挺綠者會用李敖反同、仇女等新時代的標準來批判他。但殊不知李敖從來就不是這個時代的異議分子，兩個平行世界是無法溝通的。

至於文化部是否應該為李敖申請褒揚令？綠委段宜康表達了基本教義派的反對立場，但其實對更多的民進黨黨員來說，例如曾說過「李敖死了」的王世堅就哽咽道歉，且「遺憾沒能再向大師致意」，反而映照出那些曾經隨著李敖衝撞國民黨的黨外人士心聲。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)