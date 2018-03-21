根本杜絕非法外勞悲劇

2018年03月21日 04:10 中國時報 葉毓蘭

日前海巡署人員在屏東及台東縣界的海灘，發現2名越南籍男女偷渡客溺斃，並逮到3名越南偷渡客和兩名台籍人蛇集團成員；另外，也在南田外海查獲載運16名越南偷渡客的漁船。偷渡客供稱是以6500美元的代價偷渡來台，而這艘金春財號漁船1年來已被查獲3次載送越南男女55人偷渡入台。

這些越南人為何要偷渡來台？當然是因台灣與越南的薪資差距大，107年2月底國內的產業及社福外勞總計為67萬6875人，其中越南籍人數為17萬9748人，約占26.6%，但目前在台的失聯外勞有5萬2440人，其中約半數是越南籍，足見在台的越南勞工已自成供需體系，不僅循正式管道引進外勞，在尋妥接頭人後立即逃逸，從金春財號輸送偷渡客的紀錄看來，越勞的黑市生意興隆恐怕超乎想像。

這些無證的外勞不管是逃離原雇主或偷渡進台，很快就可找到雇主。因為台灣快速的高齡化及少子化，勞動力迅速縮減，導致國內老、弱、殘、病等需要長期照護需求的家庭大量出現，面臨勞動人力的缺口，政府在長照法令及相關措施尚未實施前，目前仍大量仰賴外籍看護工解決人力缺口的問題。

許多雇主對於暫時性勞工常有急迫需求，比較常見的是苦於經濟能力無法聘雇台籍看護工，遂而轉向非法外勞市場尋求人力。很多雇主會因本身合法聘請的外勞逃逸，或因外勞返國造成的空窗期，不得不甘冒被重罰的風險，雇用非法外勞，以解決燃眉之急。

但台灣也有許多季節性產業，如農、林、漁業等，因聘請本國勞動力不易，對於特定期間的短期人力均有大量需求，但政府的勞動政策卻食古不化，僵硬無比，名為保障國內就業市場，實為助長外勞逃逸。

對此，有仲介業者建議修正法令，准予一定額度的外籍勞工人數，以因應空窗期及雇主臨時狀況所需的臨時派遣人力。筆者曾建議由政府機構或委託民間NGO團體設立統一調度中心，針對1年12個月、不同時期、季節，讓各農、林、漁業者登記申請人力，不僅可滿足雇主短期人力需求，而該等外籍勞工亦可有固定工作收入，並防範因雇主產業需求而造成外籍勞工逃逸的現象。

惟有因應國內人力就業市場的轉變，針對開放外勞的產業別再做一次檢討，讓真正有需求的產業與雇主能以合法管道聘雇外勞，以維持外勞基本生計並顧及產業延續，才能杜絕非法外勞不斷惡化的問題！（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)