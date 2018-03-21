2018年03月21日 04:10 中國時報 彭蕙仙

張愛玲曾說：「成名要趁早，來得太晚的話，快樂也不那麼痛快。」但太早成名，人生接下來要做什麼？提當年勇？會被人笑沒出息，午夜夢迴，自己肯定也會覺得沒意思；繼續創新、突破？哪來那麼多本事？甚至，若是成了〈傷仲永〉所說的景況，英雄出少年後停止進步，光會吃老本，最後江郎才盡，炫爛歸於平凡、平庸，那就更慘了。

1957年，22歲的李敖在《自由中國》發表〈從胡適文存說起〉一文，引起了胡適高度注意與肯定；1964年，李敖出版《傳統下的獨白》一書；1979年出版《獨白下的傳統》。

李敖一生出書120部，2012年，77歲的他出版的第1本自選集，以《傳統下的獨白》為名，可以想像，經過了將近50年，他對這本最早的著作仍然念念不忘，或許不少讀者也是如此吧。

知名的文化評論家楊渡認為1970年代的李敖是當時的一種傳奇，1970年代的台灣年輕人大概很難不受到李敖的影響；香港知名的文化評論家梁文道在2017年提出的「改革開放30年的30本書」中，《獨白下的傳統》是唯一一本來自台灣作家的著作。

老實說，較之後來李敖自己十分得意的情色小說，或是時事針砭、人物臧否、回憶錄、風流自傳，甚至還趕搭上網路文學熱潮的著作等，儘管內容直白大膽、用詞酸冽，但是思想的濃度已明顯遭到稀釋，只能說創見有限、情緒泛濫。

李敖1961年在《文星雜誌》發表了〈老年人和棒子〉一文，被認為是揭開了台灣60年代「文化論戰」的序幕。然而此文除了西化與傳統之間的論辯，其實李敖也有意凸顯世代間的矛盾。

他在文中提到，有一種老年人在青年時代曾有過一番驚天動地的作為，但是到了老年，落伍了，酸勁卻還忒大，這段敘述實在很難不讓人聯想到李敖自己。他還在文中說：「我們應該進一步問自己道：『我們該用什麼法子才可使我們的精神到老還是進取創造的呢？我們應該怎麼預備做一個白頭的新人物呢？』」這是青年時代的李敖給自己的提醒，可見他很早就意識到一生維持創新是多麼不容易。

確實如此！否則也不會有句話說「自古英雄如美人，不許人間見白頭」，晚來的成功或許更為雋永。諾貝爾文學獎獲獎者的平均年齡是65歲；甚至在科學界，人們感嘆諾貝爾物理學的得獎者越來越大器晚成：20世紀的前50年，諾貝爾獎得主的平均年齡是56歲，進入21世紀之後，得主通常將近70歲。其實，在高齡化的時代，大家都會活很久，所以老來發達比較保險些，起碼這樣就不會被人拿著放大鏡挑剔你說：「公自平生懷直氣，誰能晚節負初心？」成名，千萬別趁早！（作者為資深媒體人）

(中國時報)