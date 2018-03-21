農民畫家 吳炫三創作不離土地

2018年03月21日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

吳炫三回顧展正在國美館舉行，大型戶外雕塑展現活力。（國美館提供）

19歲開始創作，58年來累積作品超過9萬件，藝術家吳炫三創作總離不開自己的土地，即使他在世界各地旅行、創作、舉辦展覽，或是在大學裡任教而被稱為「教授」，吳炫三都認為自己的身分是「農民」。

沒體力靠毅力來拚 最後就會贏

「我是農民，是農民畫家，做農讓我學到很多生活的道理，也可以說我旅行到很多的地方，都是去找自己的童年。」吳炫三說，作為農民，什麼樣的土地適合種瓜、種米都了然於心，他不論走到哪裡，都知道自己是什麼樣的植物，要種在什麼土地上才長得好。

創作至今最大的個人回顧展《直覺．記憶．原始能量：吳炫三回顧展》，近期在國立台灣美術館展出，不論是雕塑、繪畫，件件都是大型作品，吳炫三笑稱：「年紀雖大了沒什麼體力，但仍有『拚』的毅力。」他舉例：「跑馬拉松，最後會贏的人不是靠體力，而是靠毅力。」並指出賽車名將，技術好之外還要有冒險精神，「第一名是在死亡與第二名之間。」

保持純真不忘初心 向孩子學畫

好友、台開集團董事長邱復生則說：「讓小朋友看看藝術品可以這麼大，可以是重要的啟示，突破對台灣年輕人很重要。」吳炫三自己年輕時師從廖繼春、李石樵、馬白水、陳慧坤等人，現在卻表示樂於向孩子「學畫」，他說：「年輕時想跟大師學，如今想和小朋友學，學他們的純真，以前學畫畫，現在想學不會畫畫。」

始終提醒自己在創作上也不忘初心，保持純真，吳炫三的足跡遍及全球五大洲，回頭看台灣，他認為台灣最美好的價值就是人，南島語系多元族群的背景成為創作的豐富養分，而台灣雖然天然資源不多，但農民精神的拚勁十足。

他憶及一次在非洲看到一間房舍，篤定地認為住的是台灣人，敲門後一問果不其然，吳炫三說：「因為這家的籬笆邊種著絲瓜，台灣人正是如此，有一點點的土地都會想辦法種東西。」他相信台灣藝術創作的優勢也在於此：「活下去，就是生命力。」

(中國時報)