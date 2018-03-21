車票去哪裡了？劉旭恭追進波隆那

繪本作家家劉旭恭。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

繪本作家家劉旭恭曾當過小學老師、開過校車，也當過土木工程師、研究員，但喜歡聽故事、講故事的他，2006年起決定轉行，專職創作繪本，累積近20本著作，今年他以《車票去哪裡了？》二度入選義大利波隆納插畫展。談到創作，他表示就像漫長的馬拉松長跑，「中間可能會因為別的事暫時停下來，但最終都還是會回來把馬拉松跑完。」

故事源自10年前劉旭恭在上繪本課時的草稿，近年又拿出來繼續完成，「創作是生活的紀錄，每一本書就是當下的自己。故事裡公車司機執著追尋著車票，就像人生中追尋夢想和成功一樣，遇到很多困難，最後司機雖然放棄拿回車票，但他的夢想也轉換了。」

1973年生的劉旭恭笑說，可能因為現在是中年人，近年對於追尋夢想有很多體悟，「我很多年前曾在筆記本上寫下想去波隆那，覺得入選了才代表畫得好。但我後來逐漸發現，人多半在追求的其實是自己原本就有的東西。」

過去念土木的劉旭恭，從小就愛聽故事，大學時因為沒考上研究所而延畢，卻在大五那年偶然開始上繪本課，人生因此轉彎，「延畢時我正在猶疑、思考未來的方向，後來雖然做土木相關工作，但心裡還是想要創作。」

2015年，劉旭恭第一次入選波隆那插畫展，帶著自己的作品，在書展到處拜訪出版社尋求意見，「頒獎時，評審會挑選5件喜歡的作品講評，有一位瑞典評審選了我的作品。他說，在他心目中的好作品，是有留白，能跟讀者互動，用兒童觀點去看的。」

劉旭恭表示，因為大部分的插畫家、繪本作家都是美術科班出身，自覺畫技不如人，「評審的講評讓我發現，就算我不是科班出身，畫畫沒那麼厲害，但在繪本創作的世界裡，還是有我的位置。」

(中國時報)

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