不為難兒子 柯P爸媽捐敬老金

2018年03月21日 04:10 中國時報 地方中心／連線報導

台北市長柯文哲上任後，大刀一揮砍掉重陽敬老金，只剩中低收入戶可領1500元、99歲以上人瑞可領1萬元，其餘無資格。不過，柯文哲父母設籍的新竹市，只要滿65歲、有設籍與實際居住者，均可獲贈2000元禮金，且無排富條款，柯的雙親也都受惠。柯媽表示，她跟柯爸的敬老金共4000元都捐回給社會處作慈善。

新竹市年滿65歲的長者約4萬8700人，新竹市每年將發放約9740萬元，市府編列約1億元預算支付。柯媽生氣表示，不要因為柯文哲不發敬老金，就來問她有沒有領敬老金、有沒有捐敬老金，但她跟柯爸為了柯文哲不要難做，因此都捐掉了。

柯媽還說，做愛心也不只是捐敬老金而已，像前些日子寒流來了，她去城隍廟拜拜，看到1位老阿伯連外套上衣都沒有，靠在金爐旁取暖，她眼淚差點掉出來，趕緊拿200元託廟裡的人拿給他，讓他去喝碗熱湯。她說，捐大錢她沒辦法，但小錢捐助人家是大家都應該要有的愛心。

柯媽說，不然中央統一來規定，看是統一1500元、還是2000元，各縣市大家都一樣就沒問題了，不要柯文哲每樣施政都要罵，就像世大運還沒辦就唱衰，最後辦成功了，又找別的罵。

至於台北市部分，柯文哲上任後取消重陽敬老禮金，只剩中低收入戶可領1500元、99歲以上人瑞可領1萬元，今年社會局僅編列3720萬元；其餘縣市發放敬老金的年齡不一，但幾乎都沒有設排富條款。

(中國時報)