住院消息曝光 孫越頻道歉

陳淑麗（左起）、孫越及李王羅曾一起號召五大計程車隊加入「戒菸就贏」推廣志工活動。

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中國時報
報導、林彥君、

87歲孫越本月初因高燒40度、身體疼痛住院，發現除了原本的慢性阻塞性肺病（COPD），還因膽結石引發腎臟、胰臟發炎及肺部感染，正在台大醫院普通病房接受治療，目前病況穩定，沒有生命危險，因療程需要，預計仍需住院3周以上。

董氏基金會公共事務主任林清麗20日表示，孫越住院14天以來，胰臟、腎臟的發炎指數已獲控制，待COPD穩定後，再治療膽結石，目前意識清楚，也能短暫下床與親友聊天，做舉手、抬腳、擴胸等簡單運動，有時還會看看手機訊息。

林清麗說，孫越的心臟裝設4根支架，加上超過30年的菸齡，多年前已開刀治療肺腺癌，但10多年來仍受慢性阻塞性肺病所苦，目前肺部幾無功能，以前須每日到醫院復健、拍出肺部積痰，這2年大多在住家社區附近診所復健、拍痰，前不久他因太太跌倒受傷，幾乎足不出戶在家陪伴。

謝絕外界探訪

林清麗表示，孫叔叔因發炎及用藥不舒服，曾痛得躺在床上呻吟，食慾不佳，也影響睡眠品質，COPD患者最怕進食嗆到，醫師日前幫他裝上鼻胃管，住院這段時間瘦了1公斤，現在67.5。過去孫叔叔因為不想讓大家擔心，總在出院才告知住院消息，這次住院消息曝光，直道歉「對不起，讓大家緊張，謝謝大家幫我禱告」。

為避免孫越再受感染，家屬謝絕探訪及送花致意，孫越多年好友張小燕則透過友人問候，目前僅有家屬及2位牧師會到病房幫孫越禱告。住院期間，孫越感性道出不少心裡話，除了感謝家人、董氏基金會董事長嚴道73年創立基金會讓大家做義工，也掛心22日無法出席「戒菸就贏」活動記者會，因今年活動代言人庾澄慶（哈林）是他親自邀請，病床上頻對哈林感到抱歉。

(中國時報)

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