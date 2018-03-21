田中麗奈 撂雙聲道獻港粉

2018年03月21日 04:10 中國時報 李承陽 報導

姚淳耀（左起）、田中麗奈、王柏傑合演台日清新電影。（取材自臉書）

由陳鈺杰執導、日本女星田中麗奈、台灣小生王柏傑共同演出的台日合作電影《盛情款待》獲選第42屆香港國際電影節開幕片，一行人19日踏上首映紅毯，田中著美麗典雅洋裝搭配千萬珠寶亮相，王柏傑則穿上一身時尚黑西裝，帥氣十足。

田中麗奈、王柏傑及姚淳耀表示，拍完電影後已1年多沒有見面，上台前3人在後台閒聊，互相交換IG，田中用中文說想到台灣走走看看，特別想到有海的地方，當時為電影練的中文完全沒有退步。

王柏傑苦練英文

田中麗奈上台受訪時不但用廣東話打招呼，全程都用中文回答，贏得滿堂彩，她說︰「很榮幸可以把新片帶來香港國際電影節，把日本盛情款待的精神介紹給香港的觀眾。」她在片中講出大量中文對白，覺得是很有趣的工作，「我特別喜歡和外國團隊合作，在工作時都會很快樂，這次要講很多中文，台詞真的很難，但對我而言，是很棒的挑戰。」

王柏傑分享在拍攝時和田中麗奈有許多對手戲，田中在片中幾乎都和他講中文，但他有時需很認真才能完全聽懂，所以他們都會努力觀察對方的演出，「我想這就是一種盛情款待的精神。」至於在電影裡頭他連續講了10多頁的英文台詞，笑說︰「花了一個月的時間，天天上課3小時，一直講英文啊！」

(中國時報)