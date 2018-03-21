台北米其林系列6－大腕燒肉只吃原味

招牌料理「鹽蔥牛舌」令老饕讚不絕口。（大腕燒肉專門店提供）

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中國時報
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大腕燒肉專門店以美味牛肉饗客。（大腕燒肉專門店提供）
大腕主廚黃一洪（右）打趣說，接到主辦方電話時，還以為是詐騙電話。左為米其林指南國際總監米高艾利斯。（資料照片）

美味的料理來自「堅持與不輕易妥協」，貫徹日本職人精神的大腕燒肉代表黃一洪，為人正直、做事公義且敢說出心裡話，在首屆《臺北米其林指南》中異軍突起，帶領「大腕燒肉專門店」以黑馬之姿奪下星級榮耀，也是17間一星餐廳中唯一燒肉專門店。

坐落台北東區餐飲一級戰區的大腕燒肉，店內座位採吧台設計，共有28個座位，黃一洪指出，有別坊間燒肉店桌席方式，吧台可拉近廚師與顧客距離，更能增加人情溫度。

奪一星戒慎恐懼

黃一洪笑說：「當接到主辦方電話，原先以為是詐騙電話，冷靜下來才驚覺是真的。」獲得米其林星等對餐廳所有員工是莫大鼓勵，但未來更需「戒慎恐懼」把事情做好。餐廳每天下午2點開店，但1點50分才到餐廳打卡就算遲到，由大腕對員工的要求可看出對於料理的堅持態度。

師承日本師傅的黃一洪表示，起初設計店內菜單遇到瓶頸，因在日本燒肉店大多只販售牛肉，但在台灣需備齊豬、雞、羊等，最後在逛寧夏夜市獲得靈感啟發，發現每間攤販只販售1至2樣產品卻都很好吃，與日本師傅教導的「專心做好一件事，並發揮到極致」精神不謀而合。

大腕燒肉講求品嘗食材「原味」，不提供沾醬，僅以「檸檬」搭配，更能凸顯食材風味。現在來到大腕不用擔心吃不完，店內鼓勵客人點選「單片」肉品，可品嘗更多種類及部位，如鹽蔥牛舌、厚切牛舌、澳洲或日本和牛板腱、翼板部位等，浸沐於酒酣耳熱氛圍中，為一天畫上完美句點。

(中國時報)

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