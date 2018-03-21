佩佩豬粉魅力 破10萬人朝聖

「粉紅豬小妹－超級互動展」受到廣大的佩佩豬迷支持。（取材自時藝多媒體官網）

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中國時報
報導（台中）
「粉紅豬小妹－超級互動展」第10萬名參觀民眾劉小姐與女兒，由文化部文化資產局長施國隆（右）頒送精美好禮。（陳淑芬攝）

「粉紅豬小妹－超級互動展」在台中文化創意園區展出，20日參觀人次突破10萬人，幸運兒是來自苗栗的劉姓年輕媽媽與3歲女兒，獲得文化部文化資產局長施國隆頒送佩佩豬春節限定套組。施國隆表示，展出不到3個月就創下10萬人次，寫下文創園區空前紀錄，連他的3歲孫女都連續來參觀5次。

由時藝多媒體等主辦的「Super Pop 粉紅豬小妹－超級互動展」受到廣大的佩佩豬迷熱情支持，昨參觀人數突破10萬人次，主辦單位特別準備精美好禮送給第10萬名入場的觀眾。

打造動畫經典場景

施國隆表示，「粉紅豬小妹－超級互動展」展出不到3個月就創下紀錄，每逢假日參觀人潮都大排長龍，他的3歲孫女就已看過5次。

劉小姐帶著3歲女兒從苗栗搭公車到台中看佩佩豬，她說，女兒是佩佩豬迷，愛看佩佩豬動畫節目，還會跟著主題曲跳舞，她趁著休假帶女兒看展，沒想到幸運地當上第10萬名參觀者，實在很高興。

展覽分為10大展區，打造動畫裡的經典場景，並以一比一等比例的佩佩豬等13位主要人物現身，邀民眾進入佩佩豬的家庭日常生活。還規畫有小火車、滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯等豐富多元設施，展場宛如親子樂園，值得一提的是台灣首次展出原創動畫繪稿。「粉紅豬小妹－超級互動展」至4月8日止，並於6月16日起移展至台北的國立台灣科學教育館。

(中國時報)

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