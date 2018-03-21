2018年03月21日 01:07 中國時報 陶福媛 報導

梵克雅寶的Cosmos花朵系列鑽石鍊墜，鑽石花朵更添光采。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Frivole系列鑲鑽鍊墜，14萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶的Rose de Noel鍊墜，以縞瑪瑙與鑽石打造。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶春天花朵新品登場，花間飛舞的美麗蜂鳥也是要角之一。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶春季花朵珠寶登場，蝴蝶鑲鑽戒指也是不可缺少的美麗嬌點。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶成雙成對的Two Butterfly指間戒，在朵朵春花之間飛舞。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Socrate鑽石指間戒，顆顆鑽石化身花瓣，花朵在指間綻放。（Van Cleef & Arpels提供）

今天是時令的「春分」，是日夜各半、寒暑均等、陰陽平衡的一天，且是一年的開始。在此萬物充滿生機、繁花似錦的春天，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出經典花朵珠寶新品，從Cosmos、Socrate、Rose de Noel到Frivole，珠寶鑽石猶如花朵般綻放在女人的粉頸指間。

Frivole系列全黃K金打磨

花朵嬌美動人的姿態，鳥獸蟲魚的勃然生機，更能凸顯珠寶工藝的精緻與華美，像朵朵春花系列，最經典入門鑽石作品的莫過於Frivole，今年9件作品全都採用黃K金手工打磨，且都有鑲鑽，鑽石為色澤D至F、淨度IF至VVS等級的小鑽，化身為花蕊，或是花朵上的露珠，顯得更加閃閃動人。

經典Cosmos花朵系列是以4片心形花瓣組成，既有四葉草的幸運，也有愛心花朵的浪漫，向來深受仕女的喜愛，今年推出鑲嵌黑白雙色珍珠母貝的Cosmos新品，以不對稱手法呈現，更添趣味。

蝴蝶指間戒比翼雙飛

Socrate系列鑽石指間戒則以一顆顆的鑽石化身花瓣，花朵在指間綻放；另外一款黑色縞瑪瑙與鑽石鑲嵌的聖誕玫瑰（Rose de Noel），鑽石在黑色縞瑪瑙花瓣的陪襯下，顯得更加耀眼璀璨；圍繞在花朵旁的蝴蝶、蜂鳥也是不少缺少的要角，雙雙對對的Two Butterfly指間戒，或是耳環，完美詮釋比翼雙飛的浪漫。

(中國時報)