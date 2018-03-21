鄭人碩、曾珮瑜 秀時尚夫妻臉

MIDO不鏽鋼主打款，Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表，3萬500元。（MIDO提供）

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中國時報
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MIDO Belluna Mysterious date雋永系列，神祕日期窗腕表，3萬7200元。（MIDO提供）
MIDO Multifort Datometer先鋒系列復古日曆限量表，4萬400元。（MIDO提供）
鄭人碩（左）與曾珮瑜《上岸的魚》飾演為現實苦惱的夫妻，戲外兩人默契好，拍攝時尚時還發現夫妻臉。鄭配戴MIDO的Commander Big Date香榭系列大日期窗腕表3萬2000元，穿J.Lindeberg；曾配戴MIDO的Baroncelli ll Prisma永恆系列晶燦鑲鑽女表3萬6200元；穿搭Maje CENALI橘黃色條紋上衣及JUPALO紅色中長裙。（JOJ PHOTO攝）

忙完《角頭2》的宣傳，鄭人碩另一部新片《上岸的魚》接續上映，探討前世今生的神祕話題。他與飾演妻子的曾珮瑜左臉頰都有一樣的痣，被導演笑稱「夫妻臉」，而拍攝時尚時兩人穿上優雅氣質的J.Lindeberg、Maje新裝，搭配MIDO美度表，相似的神情與默契，更讓曾珮瑜質疑：「是在拍婚紗照嗎？」模特兒出身的她，不但嫻熟拍攝流程，更貼心幫鄭人碩順手打理，反映戲中培養的夫妻情。

故事氣氛較為沈重，鄭人碩坦承拍攝期間，戲外常跟老婆吵架，熱愛演戲的他，把角色當成第一生命，為此易忽略家人的感受，也會不小心代入角色情緒。「在我身邊的人，其實很辛苦，我承認自己在工作上比較自私。」而在戲中與妻子因相擁化解心結，現實中的鄭人碩卻很「ㄍㄧㄥ 」，「我跟老婆吵架都用冷戰解決！」

而雖跟曾珮瑜因該片才認識，但兩人事前對於劇本溝通很久，彼此擁有豐富意見，到後來互動也「沒大沒小」，碰撞出非刻意的默契。後來一起參與《角頭2》，妻子成了「大哥」王識賢的老婆，兩人就算沒對戲到，也不影響當時擁有的熟悉。《上岸的魚》現正熱映中。

(中國時報)

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