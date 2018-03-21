2018年03月21日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

7-11昨（20日）分享年度趨勢，其中業績占比甚大的鮮食類，持續推出新品。後排左起：營運群協理林啟昌、副總黃瑞典、總經理陳瑞堂、吳國軒副總、行銷群協理謝蓮塘。（蘇蔓攝）

7-11首度推出菓子全新結構，獨家開發「北海道紅豆白玉」，75元，4月9日上市。（7-11提供）

7-11松稜糖燻雙拼，紅糖煙燻豆干及滷蛋，49元。（7-11提供）

全家便利商店冷凍生鮮FMC東山綜合滷味，40元。（全家提供）

7-11牛肉滷味拼盤，採用澳洲進口牛腱，北一區、桃竹區搶先試賣，85元。（7-11提供）

7-11昨（20日）發表年度市場趨勢，除了特色店、多元支付工具成主流外，「基本功」的鮮食類、CITY CAFE也持續創新提升。在全台一年喝掉28.5億杯咖啡的驚人統計下，7-11跨界合作例如森永、GODIVA也帶來搶購風潮，今年則持續擴大精品咖啡市場。

鮮食類一向在超商業績占有大比例，其中7-11公布鮮食類占比已達17.6％，鑑於全台滷味商機上看百億，推出多款差異化新品已成必要，積極搶攻連鎖滷味攤生意。

據觀察，晚上11至12點為滷味熱銷高峰，又以19至35歲的男性為主要客層，並發現台北市、桃竹地區的民眾最愛吃滷味。7-11採用區域販售方式，如鎖定交通轉運站、商業型門市，推出高價值食材-澳洲牛腱肉，及與台南滷味名店「松稜」合作等，已帶動業績較去年同期倍數成長。

全家便利商店近年主打「剪刀型」經濟，持續企劃豐富的DIY冷凍生鮮食品，自有品牌FMC小滷青蔬、東山綜合滷味等，都成為網友分享度很高的加熱型滷味商品。

3大行動支付（Apple Pay等）方面，7-11目前仍只綁定國泰世華卡，透過折扣優惠也提升民眾使用度。而綁定4家信用卡（台新、中國信託、玉山、國泰世華）的全家便利商店，新推出「信用卡載具」，不再列印紙本發票，訴求全面「無紙化」，並透過全家自有My FamiPay，支付、累點、存發票一次完成。

(中國時報)