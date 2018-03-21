精品百貨美食街改裝

了凡4月中進駐台北101，招牌油雞飯使用特製滷汁長時間滷製，焦糖色澤、香氣濃郁、口感滑嫩，100元。（和億生活提供）

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中國時報
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天丼「琥珀」4月中要在台北101開全台首店。（翻攝自網路）
麗晶x臺虎「台灣在地烏龍精釀啤酒」，單瓶500ml、260元。（麗晶提供）

精品百貨美食街改裝，今年皆以餐飲新布局大進擊。台北101美食街年後200多坪圍籬，預計4月中重新開幕，引進超過12家餐飲，包含新加坡米其林一星「了凡香港油雞飯．麵」、日本江戶前天丼「琥珀」全台首店、永康街「思慕昔」芒果雪花冰百貨首店等。

台北101辦公大樓上班族有1萬多人，平日用餐時段座無虛席，近期改裝用餐空間縮小，連非用餐時間也一位難求，台北101發言人劉家豪表示，距離上次改裝相隔5年，這次鎖定「世界美食」，希望增加多元性。了凡以招牌油雞飯、特色三拼最受歡迎，台北101店是HOYII北車站店、台中JMall店、松山車站店後的第家4店，正好滿足世界美食需求。

BELLAVITA今年以餐飲為重點，目前已封起B2大約千坪營業空間，預計花4、5個月改裝，6、7月重新開幕，引進新的餐飲集團，至少會有6、7家異國主題餐廳和超過10家美食街小吃。

麗晶跨足零售，今年1月起與台灣在地臺虎精釀啤酒獨家合作「台灣在地烏龍精釀啤酒」，萃取高山炭焙烏龍茶入酒，開瓶可聞清香、入口尾韻也回甘，在麗晶和晶英的餐廳及客房詢問度高、頗受歡迎，每月約賣千瓶，有人1次買百瓶。

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(中國時報)

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