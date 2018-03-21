超吸力 向過敏源說byebye

2018年03月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

伊萊克斯超級完美管家HEPA除版直立式吸塵器，2萬3900元。（伊萊克斯提供）

Bosch吸塵器旗艦款，極效感應無線吸塵器毛髮終結者，2萬900元。（Bosch提供）

Dyson資深工程師Kyle Toole與黃子佼（右）展示全新Dyson Cyclone V10無線吸塵器。（Dyson提供）

空汙指數持續升高，連室內也要掃乾淨，以防引起皮膚及氣管過敏。Dyson日前發表話題款「Dyson Cyclone V10」昨（20）日終於在台上市，業者訴求全機濾淨效果提高至99.97%，捕捉小至0.3微米的微細粉塵及過敏源，符合消費者不僅要吸肉眼可見的汙染物，連微細到看不見的也要吸好吸滿。

集塵筒一鍵彈出

Dyson在去年創下35億英鎊的營業額，亞洲地區的整體成長高達75%，當中就以吸塵器最為熱銷，此次推出的V10重量只有上一代的一半重量，但此代就把氣旋與集塵區改成直線設計，吸力從每分鐘最高11萬5000轉提升至12萬5000轉，但是聲音卻比上一代更小，另外電池續航力也提升至60分鐘，加上一鍵即可彈出集塵筒，不會造成清理時粉塵四散的二次汙染，相信今年將再度攻陷無線吸塵器市場，即日起在台官方線上購物商店及指定通路上市預購。

高階型掃地機器人

直立式吸塵器還有伊萊克斯超級完美管家HEPA除版直立式吸塵器，主打擁有可水洗的HEPA等級濾網 ，訴求針對PM2.5具有99.99%過濾效果，搭配UV床墊電動吸頭，還有獨家的毛髮截斷清潔科技，3月上市至今已達2位數成長，4月底前將再追加貨量，預計母親節再爆買氣。

另外Bosch極效感應無線吸塵器毛髮終結者，內建雙馬達加渦輪氣旋，更經SGS認證，塵過濾度達99.8%，可連續使用達75分鐘，並擁有獨家智慧感測技術及HEPA等級旋轉自清波紋濾網。而針對不想動手做家事的消費者，則是有近年熱賣的iRobot掃地機器人，品牌就觀察到2萬5000元以上機種，在去年與前年的銷售對比就超過100%的成長，像是Roomba 980及Roomba 960，均配備HEPA等級的AeroForceT高效過濾網，可過濾微米級灰塵，為高階型的掃地機器人。

(中國時報)