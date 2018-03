2018年03月21日 04:10 中國時報 文/李志銘

舊香居【書情書色-Erotic Art Book Fair 】宣傳。

舊香居【書情書色-Erotic Art Book Fair 】展覽現場。

打開「地獄」(L’Enfer)之門,發現後面沒有魔鬼,卻有著保存了近兩世紀之久的人間情色。

借問「地獄」在何方?就在法國國家圖書館!

原來,這其實是十一年前(2007)位在法國巴黎的國家圖書館(Bibliotheque nationale de France,簡稱BnF),破天荒首度公開舉辦館藏禁書展覽的宣傳報導,其中主要包括從十七世紀到十九世紀、橫跨法國大革命和第二帝國時期,曾經在法國祕密出版的情色書刊(另也有些近代珍藏書籍,以及來自日本和英國的春宮圖、攝影照片等),共有精選三百五十多件作品展出,諸如SM性虐文學鼻祖薩德(Marquis de Sade)的禁毀小說、《惡之華》鬼才詩人波特萊爾(Charles Baudelaire)與《情色論》哲學家喬治.巴塔耶(Georges Bataille)的珍貴手稿。舉凡各式各樣匪夷所思的性愛姿勢、肉體交纏的歡愉,無論是翹臀、乳房、陰莖等性器官口交大特寫,抑或極盡挑逗的激情咬唇、意亂情迷,乃至性虐待和人獸交場景皆一應俱全,更不斷衝擊著你的視覺官能:既癲狂而誘惑、美麗且殘暴。

此一展覽名為「L’Enfer de la Bibliotheque」(意指「圖書館的『地獄』」),副標題是Eros au secret(祕密中的愛慾)。傳聞中設有情色禁地的法國「皇家圖書館」(今「國家圖書館」前身),早自十八世紀中期以降便開始收藏禁書,他們認為館方有責任將過去所有法國印刷出版品一件不漏地保存起來--就算是情色書刊也不能錯過,這樣才稱得上是真正的圖書館。此後,館方特別闢室安置這批「隱密色情」的圖書文獻,並暱稱該書區為「地獄」(L’Enfer),用以區別於館內收藏其他類型的出版物。此處一百五十多年來一直被館方祕密存放著,平日門禁森嚴,只准少數學者研究員進入(一般讀者並無法在館內任意瀏覽),直到二○○七年方纔正式公開解禁。

觀諸現今網路(數位)情色影像洪流幾乎無處不在的時代,即便像是法國這樣一個普遍被世人認為性愛觀念與思想文化相對開放的歐洲國家,諸如此類的情色書展,由象徵國家機構的最高層級圖書館來公開舉辦,放在十多年前仍是不免引起相當程度爭議話題的(更遑論對於性道德觀念一向保守的亞洲台灣!)。

我們大概很難想像,除了法國,在台灣掌理圖書保存的(學術)文化單位是否也能(敢)有如此創舉?

然而,你我足夠幸運的是,雖然我們大多都不曾在巴黎親炙這場深具歷史意義的展覽盛事,但只要來到台北龍泉街上的舊香居藝空間,卻也能夠有此契機引領你逾越高牆、得以一窺「地獄」(L’Enfer)之堂奧,盡興享受一場精神慾望流動的饗宴。

不要羞于談情色:

情色是生命與創造的泉源

巷仔內眾所皆知,舊香居書店汗牛充棟、珍本奇多,同時亦為愛書人提供一處彼此分享藏書遊樂的奇思妙想匯聚之地。

繼前年冬天(2016年12月)之後,素來以獵奇情色畫風聞名的日本藝術家佐伯俊男(1945- )原畫作品展,纔剛在甫開幕不久的舊香居藝空間破天荒隆重上檔。如今恰逢二○一八開春之際,舊香居又推出另一檔同屬「十八禁」--以歐洲日本當代情色類型漫畫、畫冊、攝影集為主題的重量級大展。翻開策展書頁,閱覽其印刷紙墨之間俯拾即是的肉身奇觀和情慾想像(在這裡,你會發現電影《色戒》或《情慾王朝》片中的「迴紋針體位」根本就只是小兒科!),揉合大量的暴露、混亂、癲狂、前衛、SM及科幻元素,毋寧讓這個世界顯得愈益光怪陸離卻無比迷人。

”If people didn’t fuck, you wouldn’t have any children, and without children you would be out of work.”「如果人們不上床,就不會有孩子,沒有孩子,我就沒工作」。

我始終忘不了,生平第一次在舊香居看到法國童書繪本巨匠湯米.溫格爾(Tomi Ungerer,1931- )筆下充滿黑色幽默、風格戲謔大膽的情色藝術限量畫集《Erotoscope》(2001年/英國TASCHEN出版社發行)可真是驚訝不已!

曾被安徒生插畫大獎評審團盛讚為「兒童繪本世界創作的巨人」(1998年Tomi得到童書界的終身成就獎「安徒生獎」,代表作:童書《月亮先生》、《三個強盜》等),當年(1969)湯米.溫格爾在美國圖書年會(ALA)一度被現場群眾追問:「為什麼身為童書作者卻又無顧忌接案孩童不宜的情色創作?」因而有了上面這段答話,卻也自此被美國出版界封殺了將近三十年。

湯米.溫格爾一生顛沛,幼時歷經戰亂流離,二十五歲離開法國東北老家阿爾薩斯(Alsace)、隻身來到美國紐約闖蕩。早期他在廣告公司工作,後來兼任《紐約時報》、《Village Voice》等報刊雜誌常駐插畫家,並開始從事童書繪本創作。他當時活躍於紐約上流社會,看透了人間世俗的荒誕不經,他既熱衷於表達諷刺社會現象和敏感議題的政治漫畫,同時也擅長描繪人性慾望及黑暗面的成人(情色)畫作。湯米.溫格爾不僅毫無顧忌地投入商業設計領域、繪製出極富視覺衝擊的情色風格海報,甚至出版了深具挑釁意味與科幻異色的《Fornicon》成人畫集。

透過插畫和海報(平面)設計的媒介表述,湯米.溫格爾強烈批判六十年代美國實行的種族隔離制度,更將美國發動越戰的荒謬與政府的僵化體制一一現形,且訴諸顛覆性的線條筆墨,遂不見容于當局。他並且支持北愛爾蘭獨立,其鮮明的反戰立場使他名列美國的黑名單(當時的《紐約時報》將溫格爾描述為「攻擊性過強的藝術家」,他甚至被稱為「赤色分子」、「垮掉的一代」)。於是乎,對政治現實失望透頂的他選擇了逃離,先是舉家搬遷到加拿大,最終輾轉落腳在愛爾蘭定居,日復一日手持畫筆、耕耘不輟,直到晚年。

綜覽湯米.溫格爾的情色畫作,往往顛覆你我日常所見,交融著諸多叛逆、尖銳、詼諧、隱喻、暗諷於一爐,頓時不禁聯想寺山修司《上海異人娼館》和港片《大唐十二行房》一眾青樓女子的種種奇技淫巧、性愛道具,抑或衍生出帶有技術性的、高科技工藝的情色想像,諸如各式嘆為觀止的機械屌、雜交馬戲團、自慰健身房或人力飛行器,更有擬仿人類交歡的青蛙版愛經等,每每讓人重新思考之後會心一笑。

「所謂情色,可說是對生命的肯定,至死方休」(l’approbation de la vie jusque dans la mort)。當代法國哲學家喬治.巴塔耶(Georges Bataille,1897-1962)在《情色論》一書便即開宗明義如是聲稱。

我們從其傳記中得知,巴塔耶大半輩子沉浮跌宕、平日私生活糜爛放蕩;他肆無忌憚地沉溺於肉體歡愉、燈紅酒綠,並且縱情享受其踰越道德禁忌所帶來的快感。而論談「情色」本身之所以誘人,在於它激發了讀者和觀者對人性及慾望的無限遐想,更將在現實生活中被倫理和法律壓制了的潘朵拉盒子打開,乃至不斷探索生命的各種可能,噴灑出無止境天馬行空的想像。(上)

(中國時報)