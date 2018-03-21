文學概論

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中國時報
鄭順聰

此時，底下又一陣騷動。

「怎麼了？又地震了嗎！真的嗎！我得逃啊！」溫老師全身僵硬，雙眼如老鼠被貓逼到牆角，眼瞳子定住，縮得小小一粒。

「沒有沒有啦老師，大家只是覺得老師好可愛啊，沒有地震沒有地震。」王小玉回答。

「呼，好險，還是趕緊下課好了。」溫老師宣佈提早下課，麥克風還沒放下，港立就衝到講台前宣佈：

「各位同學，等一下要開班會，有許多事情要討論，請大家留在教室。便當已經送來了，請大家到後頭去領，有排骨、雞腿、魚排等等口味，我還搬來兩箱飲料，大家一人一罐囉，吃完飯約半小時後就來開會。」

修遠解開大塑膠袋幫忙發便當，港立則在黑板上謄寫開會事項…班會開始，雖寥寥幾件班費班遊買書事項，同學的意見忒多，港立又優柔寡斷的，討論了一整個中午，決議也七零八落的，一再重來，搞得港立困窘不已。

午後的課，港立沒心情上，忙著整理決議事項。

夏日未到，春風已薰得修遠睡…港立就去抓修遠的肩膀：「修遠！修遠！下課了！不要睡了！幫我一件事啦！」

「會都開完了，還要幫忙你什麼？」

「中午開會時很多同學溜走，竟剩下九個便當，太扯了！九個便當！可以幫忙吃一下嗎？否則很浪費耶！」　 「啥？剩那麼多，午餐剛吃還飽飽的啦！」

「拜託一下啦！我們班男同學全都答應幫忙吃了，你看柯達與賈寶玉來了，大家都來了，你要幫忙啦！」

修遠肚子真的很撐，但在港立的拜託下，硬是多吃了一個。把握下課時間，教室後一排男生舉筷扒便當，工廠機械般忙碌著。

「修遠！好飽好飽真的好飽！終於全部吃完了！」

「我也快爆肚了，你以後要算好啦！不要訂太多啦！」

「我們班一人一個啊！只是多訂幾個，很多女生不吃就我們男生吃…真不錯，剩下的九個全部吃完，我中午沒吃，一個人吃了三個。」

「你真的很會吃耶！但我們班男生有八個，不是一人負責一個嗎！你多吃誰的？」

「我是吃三個沒錯，七個男生加我多吃兩個，所以是九個。」

「我忘了，本來八個男生的，徐星輝退學了，剩下七個。」（待續）

(中國時報)

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