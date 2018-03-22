四價公費疫苗掰了 防流感也要分藍綠

公費流感疫苗升級為四價政策大轉彎，衛福部昨決議，今年秋冬的公費疫苗仍為三價疫苗。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
前國民黨副主席、現任國光生技董事長詹啟賢。（本報資料照片）
前行政院長、現任東洋藥品董事長林全。（本報資料照片）
三價、四價流感疫苗比一比

流感疫苗採購也分藍綠？衛福部長陳時中1月時曾指出，預計今年底施打的公費流感疫苗，將全面從三價改為四價，但昨日衛福部會議卻做出「今年仍維持打三價流感疫苗」決議，由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品，免於被排除在國內疫苗競標案之外，有機會與由前國民黨副主席詹啟賢領軍的國光生技搶每年至少7億的公費疫苗市場。

林全任東洋董座 引外界揣測

因世界衛生組織WHO猜錯流行病毒株，使得我國去年公費施打的三價流感疫苗，未涵蓋到流行的B型流感「山形株」，導致今年流感大流行。衛福部長陳時中年初表示，為提高疫苗的保護力，今年公費疫苗將從三價改為四價，預算則由7億提高到15億。

衛福部去年採購600萬劑公費三價流感疫苗，分別由賽諾菲、台灣東洋（澳洲CSL集團代理商）、國光生技等3家藥廠提供，同樣持有三價流感疫苗藥證的台灣葛蘭素史克GSK，則選擇走自費市場。

若流感疫苗改為四價，僅有賽諾菲、國光、GSK等3家藥廠，持有四價流感疫苗的藥證，台灣東洋則無。

國光生技公司董事長為國民黨籍詹啟賢，台灣東洋藥品則在今年1月15日通過由前行政院長林全擔任董事長，流感疫苗三價與四價之爭，被外界認為是藍綠另一戰場。

重症比例低 升級推遲至2022年

衛福部昨召開傳染病防治諮詢會，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，會議決議今年底施打的公費流感疫苗，仍和過往一樣，採三價流感疫苗，數量也仍維持600萬劑；至於四價疫苗，傳染病防治諮詢會去年底的「充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三級計畫」會議中，即決議排在2022年始導入。

衛福部長陳時中表示，雖然他個人希望今年公費流感疫苗，能全面開打四價疫苗，不過，還要是要尊重專家會議的意見，收集全球流感更完整的資料後，再做完整的評估，讓民眾得到更完整的保護。

昨日會議主持人、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，未來仍會積極爭取四價疫苗納公費。

莊人祥說，這次全球流行的B型流感都是山形株，但WHO當時預測的卻是維多利亞株，儘管預測失準，只要有接種流感疫苗，因具有交叉保護力，B型流感保護力仍有3至5成，和預測正確時的5至6成6「相差不遠」，引發重症比例也較低。

(中國時報)

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