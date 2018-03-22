中正預校免改名 陸官校歌黨旗照唱

國防部長嚴德發明確表示中正預校不必改名。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
中正預校大門口的金字招牌。（王錦河攝）

國防部長嚴德發昨天在立法院明確表示，他認為「中正預校」不必改名，即使促轉會要求國防部改名，他仍會堅持；此外，多位民進黨立委要求國防部更改陸官校歌之事，嚴德發昨很有擔當地說，應該尊重傳統，不必修改。

不怕與促轉會不同調

央行總裁楊金龍日前在立院表示，若促轉會明確指認新台幣圖案含有威權象徵，央行將依法行政。意即若擋不住促轉會的「去蔣」壓力，新台幣200元紙鈔與5元、1元硬幣就會改版。

嚴德發昨面對中正預校校名與陸官校歌應否改名，他的態度相當清楚明確，沒有迴避。

國民黨立委李彥秀昨在立法院外交暨國防委員會質詢，促轉會即將成立，「中正預校」是否有改名的必要？嚴德發表示，沒有必要。李彥秀追問，若促轉會有不同看法，找他溝通，是否還會堅持？嚴德發提高音量強調，「我會堅持。」

陸軍官校校歌第一句「怒潮澎湃黨旗飛舞」，是否應修改，民進黨立委已關注好幾個會期，屢次在委員會中提出質詢。昨天時代力量立委林昶佐也表關切。

堅持應尊重歷史背景

立委林昶佐質詢表示，陸官創校時，校名為中國國民黨陸軍軍官學校，當年是黨國不分，且作詞者陳祖康是共產黨背景，當時心中所想，不知道是國民黨黨旗或共產黨黨旗？且如今軍隊既然可以國家化，也沒有什麼傳統不能改的問題。

身為陸官校友的嚴德發則明確表示，國軍恪遵憲法、捍衛中華民國等立場絕對不會改變，至於改歌詞的議題，「當初時代背景不同，應尊重歷史的背景，對學校也是一個傳承、傳統與尊重」。

(中國時報)

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