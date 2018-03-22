陳菊很擔心 兩岸現階段不溝通

2018年03月22日 04:11 中國時報 江靜玲 、 季節 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長陳菊在美訪問時表示，她非常擔心兩岸現階段不溝通、不往來，期待兩岸能有更好的交流溝通。對於美國，她說蔡總統也知道，「我們有期待，但不能有依賴。」部分台灣人民對美扮演國際正義角色有期待，但台灣須自我強化實力。

兩岸應多溝通 互相欣賞

陳菊於美東時間20日在華府「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表題為「我的4000天與40年：台灣的民主之路」演講。CSIS學者葛來儀詢問陳菊對目前兩岸看法，陳菊直言「對兩岸我當然非常擔心」，她說，她向來認為兩岸應不斷交流溝通，「互相欣賞」，經溝通交流讓兩岸能對話。

陳菊說，北京都用教訓制裁，表達對蔡總統政策的不滿；但蔡總統經民意選出，有一定代表性，須慢慢了解尋求共識。所以蔡英文再三強調善意不變，絕不挑釁，希望兩岸尋求新溝通方式，不在威脅中接受任何壓力。她說，台灣希望用善意，讓兩岸有更多對話；而善意是雙方的，雙方都要努力。

民共沒恩怨 停滯很可惜

會後媒體問陳菊，行政院長賴清德說，大陸認為解決兩岸僵局鑰匙只有「九二共識」，在台灣是找不到的，有何看法。陳菊說，國共有許多恩怨情仇，民進黨和中國共產黨間沒歷史恩怨，只是對未來，現階段認知有些不同，做為市長，從過去到現在她都主張開放交流、溝通。她重申，對兩岸現階段停滯「個人認為非常可惜」。

她表示，台灣長期在黨國反共教育中，兩岸現在其實可擺脫過去枷鎖，展開新頁。她相信更多溝通協調，對兩岸一定有幫助，「現階段雙方不斷言語挑釁不是好方式」。她呼籲兩岸，以和諧和解方式溝通，讓兩岸發展更正面。

台灣價值 即亞洲新價值

葛來儀問，大陸日漸強大下，是否憂心美對台削弱支持？陳菊說，台灣不是完全仰賴美國，「台灣必須有能力、實力，才能捍衛台灣自己的生活方式，及台灣人民的價值」。她認為，台灣要在經濟和國防自衛能力上自我加強。

她強調，民主不是天上掉下來的禮物，而是台灣幾代人努力的成果，她主張「台灣價值就是亞洲新價值」、「期待有共同民主價值的美國和國際，給台灣更多空間和合作」、「不要讓台灣孤單」。

近尾聲時，花媽談及蔡總統說「她跟我很不一樣」，3年前她也曾在這演講。她不是「女土匪」型人物，她穩健也專業，但她堅持改革的決心，「跟我一樣堅定」。

(中國時報)