現場觀察－扮演小英分身 花媽如履薄冰

高雄市長陳菊（右）受邀至美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說，並與CSIS資深顧問葛來儀座談。（高雄市政府提供）

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中國時報

陳菊的華府行，讓人體悟到「小心翼翼，調和鼎鼐」。

花媽率逾20人市府訪問團到美東考察，在CSIS發表演說，這些都只是檯面上的行程；檯面下，陳菊的責任與任務應不止於此。

19日從紐約到華府，陳菊當晚直驅馬里蘭州台灣基督教長老教會，對僑界發表長達1個多小時演說。這場演說，陳菊全程使用台語，感性理性兼具，講述自己如何僅以1114票第一次從高雄市長選舉中勝出，並在選舉官司纏身下執政，從在勞委會主委時部會首長輿論評比總拔頭籌，淪為倒數第2，只有在羞愧中埋頭苦幹；談到高雄氣爆，「從未像那天那麼痛苦過」、「覺得自己落選也是應該的」…。陳菊娓娓道來，吸引全場。

但陳菊這場演說重點，還在向大華府鄉親喊話，要大家支持蔡總統與行政院長賴清德，稱他們是「台灣人最後兩張王牌」，希望看到蔡賴合作成功，並呼籲大家對致力改革，不做討巧事的蔡英文有耐心，不要失望和失去信心；在兩岸關係，陳菊說蔡英文是以穩健風格維護台灣主權。

陳菊明顯是替蔡安撫海外對她不滿的台獨基本教義派，及那些支持深綠推動台獨公投的人士和社團。陳菊在這方面的黨內年資和個人說服力，此刻為蔡說項不做第二人想。

另方面，身為城市首長非內閣官員，藉CSIS之邀，陳菊也可順道與美行政部門和國會議員接觸，溝通、傳遞與表達當前台美和兩岸關係，尤其在《台旅法》生效後蔡政府的真實意向。以陳菊在民進黨份量和她與蔡英文的關係，及她卸任高雄市長後可能入府的動向，美方對她自然重視有加。陳菊顯然清楚這點，她的小心翼翼，不無原因。

(中國時報)

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