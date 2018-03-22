美副助卿稱美台關係非交易

美國商會2018謝年飯晚宴21日舉行，美亞太副助卿黃之瀚（右一）指出，不應讓台灣不公平地被排除國際社會外。圖為蔡總統（左二）、黃之瀚、美在台協會台北辦事處長梅健華（左一）、美台商會會長章錦華（右二）舉杯。（王英豪攝）（飲酒過量有害健康）

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中國時報
／台北報導

美亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）昨表示，「美台關係並非一種交易」，美國對台承諾不會因「區域內權力」更迭而改變，也不會因新挑戰、新威脅出現而改變。他強調，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會外。

台北美國商會昨舉辦第50屆謝年飯晚宴，總統及美國在台協會（AIT）處長梅健華都出席致詞，國安會祕書長李大維、外交部次長吳志中也應邀出席。

梅健華致詞時說，這是他「最後一次」參加謝年飯；他引唐代詩人王之渙「欲窮千里目，更上一層樓」，喻台美關係進入新境界。

負責美國「印太戰略」的黃之瀚指出，台灣憲政民主確是印太地區典範，為使台灣典範發揮最大作用，「不能再讓台灣不公平被排除在國際社會外」；阻礙台灣貢獻所長不僅對台灣不公平，對那些可能因台灣經驗而受惠的國家、個人也不公平。

黃之瀚強調，美台和所有夥伴能一同合作，強化印太地區自由開放的秩序；而提倡以規則為基礎的體系不僅是美國的工作，台灣也可扮演重要角色。美國尤其樂見台灣透過「新南向」，加強與區域內各國關係。

黃之瀚說，美國政策目標是確保台灣人民可繼續他們選擇的道路，不受脅迫。即使台灣換政府、換總統，美對台承諾也不會變。

蔡總統致詞時感謝黃之瀚到訪，並開玩笑說，黃之瀚畢業於哈佛法學院，因當年她沒被錄取，因此對這間學校「很感冒」，引起哄堂大笑。

蔡總統說，AIT內湖新館6月落成，就她所知，這是美國在全球少數新落成的辦公室，展示美國對台灣堅定的承諾，她已寫在行程表「保證我會去」。

(中國時報)

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