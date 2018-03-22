《台旅法》效應 環時警告射三箭 高壓對台

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 江靜玲 、 崔慈悌 、 呂昭隆 ／綜合報導 ／綜合報導

《台旅法》效應漸浮現！北京《環球時報》發社評「射三箭」，一旦美國務院或國防部高官訪台，北京應禁他們現職任期內訪陸；對台邦交國施壓，最後讓台灣零「邦交國」；最後，逐步升級機艦繞台，做好台灣發生直接軍事摩擦準備。

《台旅法》通過後，美陸台三方情勢升溫，大陸遼寧號航母編隊20日晚進入我東北防識區，21日中午脫離我西南防識區，過台海時航速約20節，國防部長嚴德發昨在立院表示，軍方都有掌握，此次是為執行跨區訓練。

美國務院受詢時指出，美反對任何一方片面採取行動，改變海峽兩岸現狀。該發言人指出，台海兩岸的和平與穩定符合美國深遠持久利益，美國歡迎台海兩岸採取步驟，減緩緊張局勢，改善兩岸關係。

美國布魯金斯研究所東北亞中心主任、AIT前主席卜睿哲表示，「遼寧號」在美國總統川普簽署《台旅法》後巡經台海，可能是北京企圖以此做為傳遞台美關係的雙重示警。

此外，蔡總統昨清晨召集國安首長會議，研判近期涉台的國際情勢，包括美中可能觸發貿易戰，大陸將加大對台施壓等，要求國安會強化應變機制。會中認為，美陸在各層面競爭及摩擦升高，雙方可能觸發貿易戰，將對世界經貿秩序及全球市場產生的影響，台宜及早因應。會後針對兩岸，蔡總統說，「自由民主是台灣的生存之道，平等互惠才是兩岸健全發展之鑰。」

而在美國亞太副助卿黃之瀚昨晚演講時，大陸外交部再次答記者問說，「中方堅決反對所謂《台旅法》，已就有關情況向美提出嚴正交涉。我們敦促美方恪守一中原則和中美三公報規定，停止與台進行任何形式的官方往來與接觸，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。」

(中國時報)