新聞透視－遼寧艦繞台 只是第一步

在大陸兩會剛閉幕、習近平與李克強談對台話音剛落之際，大陸航母「遼寧號」再繞經台灣海峽。圖為去年7月遼寧號赴港參加香港回歸20周年慶祝。（中新社）

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中國時報

大陸國家主席習近平20日在全國人大閉幕會上剛撂重話，當天大陸航母遼寧號就現身台海。可預見的是，短時間內共軍艦機繞台頻率，將從「常態化」變「極大化」；另方面，此舉也凸顯《台旅法》已激怒北京，將加速出手破解兩岸僵局，民進黨政府「以拖待變」政策恐走到盡頭。

《台旅法》生效後，不只攪亂中美台關係「一池春水」，更讓台海緊張局勢進一步升溫。對《台旅法》挑釁大陸主權紅線做法，也讓習近平在人大閉幕會上談及涉台問題時，罕見說出重話。

而就在習撂重話之際，大陸遼寧號航母編隊20日晚上8點，現身我東北防空識別區，並一路沿台海中線以西航行，昨中午12點半左右，才脫離我西南航空識別區。解放軍「劍及履及」速度，出乎各方意料。

大陸此時出動遼寧艦進行遠海長訓，用意不言可喻，很明顯是衝著《台旅法》而來。雖然大陸相關反制並非單方面針對台灣，一部分也劍指美國，不過台灣若因此自我安慰，只是凸顯「鴕鳥心態」。畢竟，不同於美國，台灣有多少實力能與北京較勁？

可預見的是，大陸短時間內，必將解放軍軍艦機繞台頻率增強，從去年下半年就已形成「常態化」，未來恐進一步「極大化」；這無疑是最直接震懾台灣的手段，營造讓台灣民眾擔憂氛圍。

解放軍艦軍機繞台只是一部分，北京對付美台措施，如同北京涉台學者比喻，「工具箱裡的工具多著」。值得關注的是，《台旅法》激怒北京後，將使大陸加速推進統一時程，蔡政府「以拖待變」策略，恐將走入死胡同。

無論《台旅法》或大陸學者示警的日版《台灣關係法》，都不會是台灣的「護身符」；台灣唯有直接面對困境，拿出「言行一致」善意，才是自保之道。

(中國時報)

《台旅法》效應 環時警告射三箭 高壓對台
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