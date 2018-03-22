鋼鋁稅先行 陸1.8兆產品後遭殃

2018年03月22日 04:11 中國時報 施施 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

美國川普政府對進口鋼鋁課徵高關稅的政策即將在23日生效，除加拿大與墨西哥豁免外，其他國家進口鋼材將被課25％關稅、鋁製品10％關稅。（新華社）

繪圖／陳敏捷

陸美貿易戰 美方近日指控與做法

川普政府對進口鋼鋁課徵高關稅政策即將在23日正式生效，美對大陸實行經貿制裁的腳步也不斷加快。美國貿易代表萊蒂澤與商務部長羅斯本周將前往國會參加鋼鋁稅相關聽證會，針對大陸侵犯智慧財產權問題特別祭出的「301條款」調查結果也呼之欲出，最快可望於4月初公布。一般認為，貿易戰一旦開打，雙方都將損失慘重，無一贏家。

鷹派就位擬全方位競爭

本月21日和22日，萊蒂澤與羅斯將分別出席國會參眾兩院的多場聽證會，萊蒂澤可能就大陸違反智慧財權與強制要求美國和歐洲企業進行技術轉移等不公平貿易措施進行說明與聽證，羅斯則可能重申川普降低貿易赤字的目標，並解釋進口鋼鋁稅政策，此外他還將提出商務部2019年度的預算，預算內容包括針對鋼鋁稅「232條款」調查增設人力。

萊蒂澤和羅斯都是在對陸經貿上主張採取強硬立場的「鷹派」官員，萊蒂澤負責「301條款」調查，羅斯則負責「232條款」調查。一般認為，萊蒂澤和羅斯此刻出席聽證會是川普政府準備祭出下一波經貿制裁的前兆，矛頭對準的正是大陸。從外交、國防、地緣政治到經貿，鷹派人士在川普政府皆已就位，為的就是做好與大陸「全方位競爭」的準備。

懲罰性關稅逾百項產品

川普於去年8月14日簽署備忘錄，正式就大陸侵害智財權和強制技術轉移啟動301條款調查。當時川普還撂下狠話稱，這項重大舉措「只是剛開始而已」。川普日前在推特發文稱，「美國正針對智財權竊盜問題迅速採取行動。我們不能繼續容忍這種已經存在多年的狀況」。《華盛頓郵報》也披露，川普擬於23日宣布針對逾100項共涉及高達600億美元（約台幣1.76兆）的大陸產品實行懲罰性關稅，比幕僚原先規畫的300億美元多了一倍。這100多項產品涵蓋資訊科技、電子消費、電信產品，甚至還有服飾、鞋子和其他於美國智財權的產品。這項政策一旦實施，將是近代美國對大陸規模最大的經濟報復行動。

據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）統計，2017年美對陸貿易逆差高達3752億美元（約台幣11兆元），占美全球貿易逆差的2/3，但大陸則宣稱實際逆差遠比美國公布的數字少。本月15日，白宮發言人證實，川普政府正向大陸施壓，要求將上述赤字大幅減少1000億美元。

美工商界憂反成受害者

川普不惜引發貿易戰的政策也引起美國工商界擔憂。包括大型企業在內的45個美國貿易協會團體日前向川普請願，呼籲不要對陸課徵高額關稅，因為此舉反會傷害美國經濟及消費者，美國應與其他貿易夥伴合作施壓中國，以終止陸方對外企的不公平限制。貿易戰也可能讓川普的主要票倉-農業大州成犧牲品，汽車工廠將花費更高的成本購買鋼鐵；中西部農業區則將成為大陸報復行動下的主要受害者。

(中國時報)