貿易戰可和 台灣問題不讓

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中國時報
／綜合報導

對於可能爆發的中美貿易大戰，大陸外交部表明，大陸不想打貿易戰，但如果被逼，大陸一不會怕，二不會躲。如果美國採取損害大陸利益的行動，大陸必將採取堅決和必要的應對措施，維護好自身的正當權益。美國華爾街日報報導解讀指出，大陸願意在貿易問題上和美國減少摩擦，但在台灣問題上會向美方堅持立場，為川普畫下紅線。

大陸外交部發言人華春瑩對於美國計畫豁免多個國家的鋼鐵和鋁關稅，唯獨不會對北京豁免，雙方貿易摩擦加劇的問題時指出，雙方經貿關係的本質是互利共贏的，近40年來，中美經貿合作給兩國提供了巨大市場，創造了大量就業機會，「2015年中美經貿合作幫助每個美國家庭節省約850美元。如果美方沒有從中美經貿合作獲取實實在在的利益，中美經貿合作不可能得到如此持續快速的增長。」

另據華爾街日報報導指出，指北京願意為和美國貿易摩擦打圓場，但在台灣問題上立場強硬。會在台灣問題上向美國畫紅線，以此回應美國總統川普的挑戰。

報導指出，大陸國家主席習近平和總理李克強在台灣問題上均作出了強硬表態。但在中美貿易問題上發出和解姿態。李克強在記者會上重申了大陸開放市場的承諾，尤其是在服務業、製造業和消費品領域，這是對美方企業進入大陸市場關切的直接回應。值得注意的是李克強承諾降低藥品等美國企業有競爭力的商品的關稅，並將加大放寬醫療、教育和金融行業準入的力度，承諾將保護智慧財產權，「且不允許強制轉讓技術」。

報導同時指出，李克強希望美國放寬對大陸高技術、高附加值產品的出口限制。他表示，希望美方不要丟了這個平衡中美貿易的重器，否則就是丟了賺錢的機會。報導因而提出，大陸願意在貿易上和緩和美國的爭執，但在台灣問題上將對美國堅持立場。

(中國時報)

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