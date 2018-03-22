紅色供應鏈須留心 蘋概股安啦

2018年03月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

美國貿易代表署將在4月公布301調查結果，在此之前，美方不斷釋出對陸貿易制裁訊息，如對科技、電信等高達600億美元的大陸商品課徵關稅，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸分析，美國此舉只是舉起棍子，意在交換條件，但若擦槍走火，在美國本地有生產，或是大陸以外供應鏈可取代商品便需留心，像是網通設備、部分晶片產品、中低階工具機等極需注意。

杜紫宸說，由於發生貿易大戰，對中國大陸實質不利，推測中國大陸應會以增加向美採購、對美開放金融保險等市場，以及部分外交利益等做為交換條件。

只要美國針對大陸祭出301，不論是直接提高關稅、還只是宣布調查，買家為避開風險，將做出因應，定會對台陸美供應鏈造成影響。杜紫宸分析，陸美貿易大戰真開打，最有可能被課重稅的項目，是在美國本地有生產的產業，如美之前針對部分國家就鋼鋁、太陽能面板等課懲罰性關稅即是如此，另一種是有其他外地廠商可取代的供應鏈，如中低階工具機，可能改向日本購買。

杜紫宸認為，高通、英特爾設計的晶片，可向其他半導體廠商購買，也可能成為被課重稅項目。此外，華為等陸企生產的網通設備、電腦通訊、基地台等也可能成鎖定目標，像是網通設備可由思科等在美國、非大陸本地生產企業取代，而遭美課徵重稅。

但手機則可望在蘋果保護傘下平安度過。杜紫宸說，蘋果iPhone高端手機在大陸由鴻海生產，中低端由和碩與緯創等產生，如中國輸美產品遭美課重稅，則會發生蘋果產品賣到歐亞各地都便宜，回銷美國卻得拉高售價，如此一來，美國消費者恐難接受，而蘋果競爭力也會因平均分攤成本輸給三星，為此，蘋果一定會極力爭取。這意味在蘋果保護傘下，大陸手機銷美較不會有被課重稅疑慮。

(中國時報)