大國過招 美嚴控購併 陸減持美債囤黃金

2018年03月22日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

貫徹「美國優先」的總統川普，揚起保護貿易的大旗，一面要求大陸大幅度縮減貿易逆差，一方面嚴厲限制陸資收購美國科技公司。不過大陸亦非省油的燈，近日祭出減持美債和囤購黃金等反制手段。

川普本月初揚言將對進口鋼鋁加徵懲罰性關稅，外界咸認劍指大陸。外媒報導，剛剛升任大陸副總理的劉鶴訪問華府期間，白宮證實美方曾要求陸方今年要把美中龐大的貿易逆差減少1000億美元，形同向陸方攤牌。

不過，雙方的貿易絕非僅僅是北京享有大幅度貿易逆差那麼簡單。川普行政團隊近來不斷抨擊前任，指讓大陸加入世界貿易組織讓北京壯大非常不智。對於北京不斷提高產品的科技含量也十分憂慮。因此出現一方面要求大陸大幅度減少貿易逆差的要求，另一方面嚴格控制大陸企業收購美國高科技公司，嚴格審查陸資背景，兩者對美國減少貿易逆差的行為背道而馳。

今年1月，阿里巴巴關係企業螞蟻金服收購美國匯款公司速匯金一案，在負責審查的美國外來投資委員會（CFIUS）以影響國安為由宣告終止。美國電信巨擘AT&T也因政府以涉及國安理由干涉，突然退出與大陸行動通訊大廠華為的合作計畫，導致華為智慧手機打入美國市場受挫。

此外，德州眾議員康威與懷俄明州眾議員錢尼該月提出《美國政府通訊保護法案》，擬禁止政府採購或使用與大陸軍方關係密切的華為、大唐及中興的產品。

對於可能背後有陸資背景的收購行為，美國也提高了審查門檻。川普12日頒布行政命令，同樣以保護國家安全為由，「永遠禁止」新加坡網通晶片龍頭博通（Broadcom）收購美國行動晶片大廠高通（Qualcomm）。

面對美國在貿易上頻頻出招，大陸也非省油的燈。美國財政部15日報告，大陸1月減持美債，比去年12月少167億美元，降至1.1682兆美元，創6個月新低。減持美債向來被視為發生貿易戰時大陸有效反制的手段。此外，大陸打算提前將存在美國的黃金儲備運回，但美似乎並不願意。為此，大陸增加黃金儲備。分析指出，大規模購買黃金，也可能是抑制美開打貿易戰的一項措施。

(中國時報)