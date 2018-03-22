新聞透視－投資大陸為真 黃國昌爭什麼

黃國昌 （本報資料照片）

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中國時報

前總統陳水扁曾引述美國第三任總統傑佛遜「寧要媒體，不要政府」的名言，宣示對新聞自由的尊重與保障。但立委黃國昌民事起訴《中國時報》一審判決後，卻以「豢養的鷹犬」等語回應，凸顯不尊重民主政治和新聞自由的素養和狂妄態度；對照他在太陽花案的行為，卻因言論自由獲得無罪，相當諷刺。

貶人如鷹犬 態度太狂妄

批評台商色彩鮮明的立委黃國昌，曾在太陽花學運批評台商親中賣台，卻在選立委時被爆出岳父是大陸山東台商，媒體報導旨在質疑他獨派政治立場不誠實、有雙重標準，這是媒體對政治人物行使監督權。

台灣經濟能發展，向外發展的台商扮演重要角色，企業要生存，要養活員工，就得將本求利。但黃國昌對台商投資大陸，卻輕易以親中賣台「抹紅」，等到自己的岳父被揭發也是投資大陸的台商，卻說「不是反中國，是反中共」。

政治人物本該言行如一

根據士林地檢署的不起訴處分書，檢方明白指出，黃國昌岳父高熙治於2009年3月18日在大陸山東龍口高新技術產業園區，設立龍口熙隆汽車配件有限公司，註冊資本2860萬美元；其岳母劉美珠於2007年3月2日，在山東龍口市七甲鎮廟曲家村，設立龍口恒合農業研發有限公司，註冊資本130萬美元，這些都是經司法認證的結果。

黃的岳父既然確曾在大陸投資，本報先前的報導，只是要凸顯和質疑，黃的兩套標準和獨派立場不誠實，黃卻大動作提告、求償。怕熱不要進廚房，政治人物的言行本就該受監督。

大法官689號解釋，明確說明為確保新聞媒體能提供具新聞價值的多元資訊，促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，形成公共意見與達成公共監督，以維持民主多元社會正常發展，新聞自由是不可或缺的機制，應受憲法第11條所保障。

法官應權衡實際作判決

一審判決，未就媒體功能、新聞價值、政治人物言行多方探究，更未細察媒體編採分工、流程，所為認定，也忽略了大法官509號解釋，揭櫫「合理確信，相當查證」的意旨，過度要求編務人員去盡職司採訪記者的義務，令人遺憾。至於立委黃國昌，既然任意抹紅台商，就該勇敢面對媒體監督及檢驗，這是政治人物該有的態度。

(中國時報)

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