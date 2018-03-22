捧岳父罵台商 雙重標準難服眾

黃國昌 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

立委黃國昌始終對赴大陸投資的台商心存敵意，批評不斷，前立委邱毅及現任立委費鴻泰曾公開批評黃國昌「逢中必反」，稱台商都是「中共同路人」、出賣台灣利益的「紅頂商人」；直到他的岳父高熙治也是到大陸投資的台商被揭露後，才一改說法，指自己是「反中國共產黨」。

黃國昌自2012年開始就對赴大陸投資的台商存在敵視，發言時聲嘶力竭、含沙射影的指響應鮭魚返鄉的台商目的不單純，煽動青年學子仇中。

立院審議服貿衍生「太陽花」學運期間，黃國昌對台商批評更是不遺餘力，似乎所有台商都是「親中賣台」分子，與他理念不合就是「不愛台灣」。

直到黃國昌的岳父高熙治在山東投資一事被揭露，當時忙著競選立法委員的黃國昌緊急舉行記者會滅火，一改過去批評台商的極端言論，態度大變地改口自己「不反中」，是「反中國共產黨」，至於為何沒有公開岳父投資大陸一事？黃國昌含糊帶過。黃國昌的雙重標準，引起各界炮轟，立委費鴻泰就指出，黃國昌以往大張旗鼓向支持群眾喊聲，指台商到大陸做生意賺錢，就是「中共同路人」、「紅頂商人」，但面對自己岳家就是台商的事實，卻改口說「予以尊重」。

名嘴唐慧琳也表示，依黃國昌說法，岳父到大陸投資是「愛台灣」，其他人就是「親中賣台」，這樣雙重標準、敷衍的說詞顯然無法服眾。

(中國時報)

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