「無惡意誹謗」 中時決訴訟到底

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中國時報
／台北報導

立委黃國昌指控《中國時報》涉嫌違反選罷法、刑法加重誹謗罪，士林地檢署早已不起訴，並經高檢署駁回再議，全案確定。

但黃另民事起訴《中國時報》案，台北地院21日判決《中國時報》賠償50萬元並登報道歉；中國時報強調，刑事已認為無惡意誹謗，對民事的判決結果不服，「一定會上訴到底」。

《中國時報》2015年12月以「養雞種樹？黃國昌謊言被戮破」為標題，報導黃國昌岳父赴大陸山東投資上億元一事，事後黃國昌控告《旺旺中時媒體集團》5名高層主管涉嫌違反公職人員選罷法意圖使人不當選、刑法加重誹謗等罪。

士林地檢署經傳喚《中天電視》及《中國時報》編輯部相關主管查證後，認定旺中集團在報導該則新聞過程，並未涉犯違反選罷法、加重誹謗罪的故意，於2016年7月偵查終結，將全案予以不起訴處分。

但黃國昌不服，向高檢署聲請再議，指控旺中集團有誹謗故意，故意迴避查證義務，具有惡意存在，甚至指旺中集團不滿他在國家通訊傳播委員會審議併購中嘉系統案時，參與「反媒體壟斷運動」，因此「長期」抹黑他。

但高檢署依據士檢先前不起訴理由，認定媒體處理新聞匆促下，縱應負較高之查證義務，但並非可遽謂媒體必定不會發生錯誤，難認媒體係故意迴避合理之查證義務，因此黃國昌再議認為媒體具有惡意，有誹謗之故意，尚屬臆測。

另高檢署認為，黃國昌指旺中集團不滿他在國家通訊傳播委員會審議併購中嘉系統案時，參與「反媒體壟斷運動」，因此「長期」抹黑他，這部分與黃控告中國時報不實報導其岳父投資，違反選罷法、加重誹謗無關。

高檢署指出，中國時報縱然屬旺中集團旗下媒體，並非即可認定中時刊登該報導，係故意誹謗黃國昌之積極確實證據，認定黃國昌聲請再議無理由，駁回再議，中國時報獲不起訴處分確定。

(中國時報)

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