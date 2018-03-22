選新北 余天說游錫堃有意願

2018年03月22日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

新北市主委余天昨天「上奏」蔡英文總統，希望新北市長人選儘快提名，前閣揆游錫 堃蘇貞昌都是強棒。但蔡英文說，待國民黨4月初選結束，人選確定後，再1個1個去徵詢，推估民進黨新北市長人選應在4月中下旬出爐。

民進黨新北市長人選至今尚未有譜，余天在中常會前受訪表示，他將向蔡英文建議，讓新北市儘早提出人選；余天強調，曾向游錫堃提過，但游說要讓給年輕人，游說，「上一屆選得都沒資源，也很累」。

日前新北市議員連署邀請游錫堃角逐新北市長，余天有跟游錫堃談過，游就嘆了一口氣說「哎，那怎麼辦呢？」媒體追問，游的態度是否軟化？余天表示，游錫堃態度「有軟化」。

余天說，游院長主要是基層議員表態要他出來，他之前一直說不願意，「現在有人需要他，他當然有意願出來，但中央總是要有點動作」。

據了解，余天在會中表示，新北市基層都很急，尤其是議員，沒有母雞帶頭，初選變成找我在帶領，而且國民黨現在已經炒得很熱鬧，民進黨還是靜悄悄，這樣也不好。蔡英文打趣地回說「人選出爐前，請你權充當母雞。」

此外，據轉述，參加黨內台南市長初選落馬的立委陳亭妃，在中常會一開始，即拿著一大疊資料向蔡英文訴苦達10多分鐘，希望黨中央能明查是否有人惡意攻擊，並詢問初選爭議何時有結果？祕書長洪耀福回應，相關爭議已經送黨廉政會處理。蔡英文指示，相關調查要有結果。

(中國時報)