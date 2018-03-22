小英憂彰化選情 龔明鑫被電

2018年03月22日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

參選彰化縣長的藍委王惠美近來聲勢上漲，據轉述，蔡英文總統面對選情吃緊的彰化縣，備感壓力。昨天，經濟部政務次長龔明鑫應邀在民進黨中常會提出解決缺地報告時，蔡英文不滿龔對彰化縣內水五金產業聚落用地的解決，遲遲提不出時間表，直接挑明，「這對彰化選情會有影響」。

據轉述，身兼黨主席的蔡英文，對龔明鑫的報告，認為「太學者」，蔡顯得不耐，不斷要求龔明鑫，「給我一個時間表」、「給我一個時間點」、「具體配套措施是什麼」？

據轉述，龔明鑫在報告時表示，政府已盤點所有工業區土地，並建立媒介平台，配合先前修法建立的強制拍賣制度，希望讓工業用地能充分使用。提及彰化縣的水五金產業聚落，龔明鑫指出，經濟部會規畫讓其所需土地及農業用地取得平衡，也在規畫都市型工業區的容積轉移政策。

蔡英文頻頻要求龔說明具體做法及時間表。龔卻遲遲說不出來，蔡英文直言，「這對彰化選情會有影響。」

彰化縣長魏明谷將在年底爭取連任，民進黨內評估，彰化縣選情必須謹慎因應。

龔提到，土地問題的解決，攸關中央與地方行政流程及繁瑣程序，蔡英文不斷強調，「這樣層層轉，要轉到何時」或「不要讓官僚體制綁住效率」。

面對蔡英文的步步質問，龔明鑫一直以目光向列席的政院祕書長卓榮泰「求救」，卓榮泰趕緊說明，相關規畫草案送到政院，會在1個月內定案。

蔡英文裁示，要真正解決產業缺地的問題，必須了解缺地背後的綜合因素，提出有效調配、充分利用土地的對策；經濟部的簡報，大家都覺得太慢，今年全球景氣不錯，可借這波來提振國內景氣，「如果這波沒跟上，GDP數字從哪來？」

蔡雖然對龔明鑫報告頗有微詞，卻對有事要先離席的台中市長林佳龍稱讚「好棒棒」，她露出微笑指，「等等才要當面稱讚你」，她看過數字，台中市、嘉義縣對外招商數字，都名列前茅，值得肯定。

(中國時報)