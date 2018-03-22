怕缺0.1％電 花千億蓋深澳廠

深澳電廠環差案通過引發風暴，在電台專訪時炮打經濟部與能源局的環保署副署長詹順貴（左），21日出席立法院經濟委員會時與經濟部長沈榮津（右二）、能源局長林全能（右）當面溝通。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

深澳電廠更新引來環保署與經濟部兩單位隔空交火！環保署副署長詹順貴昨上午赴廣播電台專訪時開炮，批評經濟部能源局長林全能評估不蓋深澳電廠只比法定備用容量少0.1％，「這樣有必要花1000億去補這0.1％嗎？」。隨後經濟部長沈榮津偕同林全能出面召開記者會拆炸彈，指如果不蓋深澳，北部備用容量將轉為負，自身已缺電，須靠中南部救援。

北部缺電 經部說不清

詹前天批林全能與台電總經理鍾炳利提供給行政院長賴清德「乾淨的煤」是片面資訊，昨天接受廣播電台專訪，矛頭續針對林全能，批他說沒有深澳電廠會缺電，但又講不蓋深澳電廠的備用容量只差0.1％，那這樣有必要花1000億去補這0.1％嗎？還說如果經濟部不講清楚，不會發環評通過正式函。

隨後詹在立法院經濟委員會備詢，還與林全能同台，但兩人之間零互動。多位立委以詹的發言質疑林全能的0.1％說法，林聽到立委點到他名字，在台下搖頭苦笑。會後媒體詢問林是否覺得委屈，他則含笑揮手表示「該做的事就去做」。

下午經濟部舉行臨時記者會，經濟部部長沈榮津帶著林全能親上火線，針對詹的質疑一一說清。沈榮津說，深澳電廠蓋了後，2025年備用容量率可達16.3％，當年如沒有1號機，會少掉1.4％，當年備用率就會剩下14.9％，不足0.1％。但更重要的是「區域供電平衡」問題，北部供需是失衡的，其尖峰用電占全台39％，但供電能力僅34％。

林全能補充說，以「備用容量」來說，北部該負擔的卻由中南部負責，假使蓋深澳電廠，2025年北部備用容量也僅1.2％，如果不蓋，將轉成負2.7，自身供電不足，都要靠中南部供應。

2025年 得靠南電北送

至於2026年後到底還缺不缺電？沈榮津說，因為還必須考量民營電廠、再生能源發展等問題，會由能源局在3個月後提出2026年到2035年電力供需評估。

至於深澳電廠因12年前就已通過環評，這次環差審查未提出健康風險評估引反對者疑慮。台電董事長楊偉甫昨天在立法院接受答詢時，鬆口願意做健康風險評估。台電說，將委託專家或公衛單位來進行深澳電廠的風險評估等。

(中國時報)

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