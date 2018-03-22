詹律師說真話 打臉詹副署長

2018年03月22日 04:11 中國時報 張理國 、 曾薏蘋 、 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

深澳電廠環差爭議，連環保署副署長詹順貴都質疑，「2025年少了深澳電廠，備用容量率只少了0.1％，不致於缺電」，並揚言經濟部不講清楚，不會發環評通過正式函。政院人士昨質疑，詹順貴的發言屬個人意見，而且有點像是環保團體的意見。

詹順貴批評，經濟部能源局面對媒體追問閃閃躲躲，從不願意把話說清楚，而此案通過的附帶條件，就是要經濟部說明逐年的能源配比，倘若下次深澳電廠報告時仍未說明清楚，就要持續報告直到說明清楚，否則深澳電廠擴建案環差通過的行政處分函，就不會送出。

針對外界質疑環保鬥士成燃煤推手，媒體詢問詹順貴是否覺得自己是李應元的代罪羔羊，會不會因影響民進黨選情，必須下台負責？

詹順貴表示，自己並非民進黨黨員，選舉問題不在他考量，他並重申在這件事情上自認沒有做錯，沒有下台的問題，至於去留，提到倘若《空汙法》、《環評法》能照自己理念通過，就能完成任務離開，如果不能照自己理念通過，也會為理念不合而走。

政院人士說，詹順貴是律師出身，進入政府部門後有角色適應問題，近期有關深澳電廠的發言不但屬於個人意見、而且像是環保團體的意見。

詹順貴近期是否壓力過大，受訪時才會質疑深澳電廠的必要性，政院人士卻說，「他有什麼好壓力大」，行政院壓力才大。

行政院副祕書長卓榮泰則昨在民進黨中常會，提到最近引發爭議的深澳電廠環差案表示，空汙是關於國人的健康，政府非常重視每一種發電方式，「我們都會用最先進的技術在用電需求跟民眾健康上，都盡百分之百的力量來努力。」

(中國時報)