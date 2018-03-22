國語日報董座 教部卡關

位於台北市中正區福州街《國語日報》總部外。（實習記者鄭宇辰攝）

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中國時報
／台北報導
《國語日報》社新任董事長兼社長蔣竹君。（鄧博文攝）

《國語日報》社前董事長林昭賢去年12月請辭，2月12日展開遴選，總編輯蔣竹君獲選為新董事長，但教育部至今仍未核備蔣竹君的董事長資格，堅持《國語日報》為政府捐助成立財團法人，必須先依照教部規定修改章程；董事無奈的說，「我們收到的教育部來函，到今天不知道有幾道！」

不斷發金牌 董事好無奈

《國語日報》社的單位歸屬權責迄今仍爭議不下，台北地方法院1月判定教育部敗訴，但教育部還在訴訟中，原董事長林昭賢雖已退休，教育部對於該社是否為教部捐助的財團法人機構，始終沒有鬆手，因此教育部未核備蔣竹君的董事長資格，還在使用林昭賢的印章，並且將林在退休前寫的退休感言，提供給台北地院，當作證據。

「我們狀況跟台大差不多，教育部不斷發金牌，到今天不知道收到幾道，新任董事長已選出來，卻還不斷要求我們說明董事長是誰？」《國語日報》社董事、世新大學中文系教授洪國樑直說，「我們收到教育部的來函數量根本數不清！」

蔣竹君表示，教育部要認定《國語日報》社是其附屬單位，卻拿不出證據，於是要求改選董事會，還要求要官派董事，但教育部無權解散董監事會，卻又不服，《國語日報》社乃於去年12月20日，依教育部要求，向行政院提出訴願，卻沒有收到行政院回覆。

要求修章程 否則不認可

教育部終身教育司司長黃月麗回應，《國語日報》社確實已在3月5日完成第20屆董監事改選，而依照〈教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點〉第10條規定，《國語日報》社是政府捐助財團法人，但未依照要求修改章程，此案法院還在審理中，因此蔣竹君所呈報的身分是代理董事長，教部不認定這是合法改選，其自行依照現行章程選出董事，教育部不許可。

因蔣竹君的人令教育部遲未核定，《國語日報》社銀行帳戶或內部公文都還是使用前董事長林昭賢的印章，才能提領員工薪資等日常業務的推動，黃月麗說，這部分該社要自行負起對內協調的責任。

(中國時報)

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