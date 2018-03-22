北檢要查管中閔赴陸兼課

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳志賢 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大校長「卡管」風波，延燒至司法！有民眾檢舉台大校長當選人管中閔，疑自2005年卸任國發會主委後，在大陸廈門大學等多所大學違法兼課，涉嫌違反《國家機密保護法》管制涉密退職政務人員登陸規定，台北地檢署日前已分「他字案」調查，將盡速查明管中閔有無觸犯法律及涉及刑責。

台大校長當選人、台大財金系教授管中閔，近來遭媒體爆料，指其自2005年起在大陸廈門大學等多所大學違法兼課。

台大將於24日舉行校務會議，針對台大準校長管中閔案進行討論，其中討論項目包含遴選結果、釐清學倫爭議、啟動調查小組等議程。至於管中閔到廈大兼課，是否違法，校方認為無法代表管中閔對外回應，但相關事證已經在查證中，資訊明確後再一併對外說明。

台大一名不具名的遴選委員說，北檢認為管赴廈門大學兼課，恐違反《國家機密保護法》，目的在於為管「貼上標籤」，也就是先設定目標，好把管中閔拉下來，但這樣的做法並不合理，若要對人提出控訴，一定要掌握充分證據，此舉顯示其邏輯有問題。

教育部次長林騰蛟表示，針對北檢21日著手調查管中閔是否違法赴陸兼職，與教育部核定台大校長人事案，應分開討論，並且應依公務人員有關規定來處理，至於管中閔有無涉及相關刑責，教育部的立場是尊重司法裁定。

有民眾日前向台北地檢署檢舉，指控管中閔曾任國發會主委，未經報備核准就到大陸兼課。

依兩岸人民關係條例規定，包括政務人員、直轄市長等人員，退離職3年內赴大陸需提出申請，但經過原服務機關許可，可依涉密程度調整管制年限。

國家機密保護法規定，國家機密核定人員，及辦理國家機密事項業務人員，在退離職未滿3年內要出境，應經其原服務機關或委託機關首長或其授權之人核准；該法並規定未經核准而擅自出境者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

(中國時報)