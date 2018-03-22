拚募兵 讀國防理工 領交大文憑

2018年03月22日 04:11 中國時報 呂昭隆 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

國防部募兵出奇招，在軍校中，招考成績倒數的國防大學理工學院，為增加招募誘因，國防部規畫明年與交通大學合作，共同招生並引進交大師資，採「共同學籍、共同頒授學位」方式。國防部資源規劃司處長唐明華昨天在立法院說，此案正與教育部談，交通大學已同意。

國防部昨天到立法院國防委員會報告「我國軍事教育體系現況、招生策略與未來發展方向」，民進黨立委蔡適應質疑表示，這個計畫還沒核定，國防部就將方案寫在正式報告中，但若做得成，將成為台灣首例。

國防部人事參謀次長室次長傅正誠中將答詢表示，現在已跟教育部有過一次討論，教育部也同意，而未來規畫畢業證書為交大學位，另外學位是國防理工軍事訓練證明。

國防大學理工學院要和交大合作培育人才，初步構想是共同招生，學生享公費，畢業拿的是交大學位，但同時附註國防大學理工學院某系結業。教育部高教司長李彥儀表示，這項合作不錯、可行，但有學位授予的問題要克服，會努力促成。

美國許多大學都與軍方一起培育人才，交大校長張懋中決定跟進，主動與國防大學理工學院接洽，希望雙方合作培育兼具交大學術水準及通過軍方軍事教育訓練的人，做為未來國防軍官。

李彥儀說，農曆年前，交大和國防大學理工學院表達將共同合作培育人才。不過兩校只是很初步的想法，教育部雖認為可行，但要他們提出具體合作計畫後，看能否在108學年實施。

交大和國防大學理工學院研擬一起招生，採單招，占用的是國防大學理工學院的招生名額，學生入學後，也是在國防大學理工學院上課，他們享公費、要接受軍事訓練，畢業後成為軍官，依規定至少要在軍方服務10年。

交大與國防大學理工學院的這項合作是國內高教首創，學生畢業拿的是交大學位，但同時會附注國防大學理工學院某系結業。李彥儀說，要這樣授予學位，須要克服一些法令，教育部會努力讓計畫得以進行。

交大教務長盧鴻興說，美國大學和軍方合作發展網際網路、無線通訊、人造衛星及GPS（衛星定位系統）等科技，最後不只是軍方使用，也廣泛用於民間，有助於美國的整體發展。

為何畢業生拿的是交大學位？交大副校長陳信宏表示，軍方學校目前招生遇到許多困難，因此以交大為號召，結合國防大學的資源來培育人才，學生畢業後拿的是以交大為主的學位，「這樣才有吸引力」。

(中國時報)