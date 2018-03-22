新聞透視－疫苗搞藍綠 政治流感無藥醫

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳志祥

礙於WHO（世衛組織）猜錯病毒株，造成公費的三價疫苗防護力降低，讓今年流感疫情特別嚴峻。政府理應站在防疫視同作戰的高度，替國人的健康把關，竟連疫苗採用的標準也分藍綠，這樣的政府簡直無藥可醫。

為了做好全面保護，衛福部長陳時中有意比照歐美等先進國家，採用四價疫苗列為公費施打，但這項攸關國人健康的衛福政策，竟因生產的藥廠扯上藍綠色彩而喊卡，主政者寧可「政治正確」，也不管國人健康。

每周逾10萬人次就診

今年流感疫情未隨著公費疫苗接種而緩解，每周仍有逾10萬人次就診，死亡病例更累計99例，主要是因為世衛組織對流感病毒株預測失準，以致公費的三價疫苗未包含今年流行的B型「日本山形株」。不過，四價疫苗多了「日本山形株」，歐美等先進國家近年都陸續列為公費施打，在各國「搶疫苗」的情況下，國內甚至出現有錢也打不到的窘境。

衛福部早在2016年就打算將流感疫苗升級，財團法人醫藥品查驗中心或疾管署專家均認為公費流感疫苗應從三價改為四價，對於經濟、成本效益與民眾健康都有幫助。

陳時中在年初更信誓旦旦宣誓將於10月起採用四價疫苗，相關經費將由7億元增加至15億元，他將向行政院爭取預算。

衛福部曾要爭取預算

難道政府為了省下8億元的經費，拿國人的健康與生命當賭注？背後的關鍵因素，還是無孔不入的政治力在作祟。

目前國內有能力生產四價疫苗的是賽諾菲、國光、GSK等3家藥廠，而前行政院長林全今年初才接任董事長的台灣東洋，則只能生產三價疫苗，一旦將四價疫苗列為公費，台灣東洋就毫無參賽權，直接宣判出局。

更進一步探究，國光生技董事長為前國民黨副主席詹啟賢，一旦改為四價疫苗，更有可能被藍營賺走。

換言之，陳時中一月說要改四價，林全在一月中當上台灣東洋董事長後，二月行政院就傳出沒錢改四價，但衛福部昨才開會討論疫苗是否改為四價，也就是案子還沒送到行政院，政院已經先有主張了，衛福部開會只是橡皮圖章。

行政院應給國人交代

或許以上立論充滿了政治精算或陰謀論，但僅僅增加8億元經費，即可提高對民眾生命與健康的保護，為何衛福部的決議打臉陳時中、更無視專家學者意見，最後捨棄四價疫苗，與先進國家背道而馳，除了政治力介入外，行政院欠國人一個交代。

(中國時報)