滴滴順風車行不通 恐罰4億

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

大陸最大叫車平台滴滴出行今年進軍台灣，並推出「順風車」服務，讓車主順道載客，由乘客替車主分攤油資、耗損等費用，交通部公路總局接獲檢舉後，認定順風車涉及白牌車違法載客營利，昨依《公路法》對代理商樂迪科技開出9張告發單，另有10張尚未開出，若業者沒有在1個月內提出異議，罰金將高達4億3100萬元。

據悉，滴滴出行還沒正式進軍台灣就被計程車公會盯上，推出順風車服務後，公會多次派人試乘，蒐集證據向公路總局提出檢舉，公路總局已認定順風車涉及白牌車違法載客營利行為，昨由台北市區監理所開出9張告發單。

公路總局運輸組長劉育麟表示，滴滴出行以順風、共乘的名義收費，透過平台媒合上下班乘客，聽起來很合理，但實際觀察下來就是白牌車載客。他解釋，有的車主順風車根本不順路，而是刻意繞路載人；且既然是上下班順便載人，那一天應該頂多2趟，卻有車主一天跑了好幾趟順風車，變成「專業順風車」。

劉育麟指出，平均而言，小型車每公里油資約3.5至5元，但滴滴順風車的收費卻已到計程車的一半，明顯高過正常價格，評估各種事證後，認定是營利行為。

台北市區監理所長袁國治說，若樂迪科技沒有在1個月內對告發單提出異議，或異議不被公路總局接受，就會正式開出告發單，金額分別為100萬元1張、500萬元1張、2500萬元7張，罰金總計1億8100萬元。另有桃園、新北、宜蘭、台中地區10件還未開單，金額為2億5000萬元，19張罰單總金額高達4億3100萬元。

樂迪科技回應，對此案十分重視，由於目前尚未收到正式來函，相關細節需要與主管機關進一步了解，公司會根據收到的來函或告發單，配合一切行政程序，並與有關單位進行後續說明與溝通。

(中國時報)