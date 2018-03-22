新北敬老眼鏡 免費

新北市政府去年推出「關懷爸媽視角專案」，免費贈送長者老花眼鏡，今年擴大舉辦，新北市長朱立倫21日專程到寶島眼鏡板橋門市陪長者配眼鏡。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

為照顧新北長輩的眼睛健康，新北市政府自去年起結合一位匿名善心人士所捐贈的善款，首創「關懷爸媽視角專案」，免費送長者老花眼鏡，共1萬6千餘位長者受惠，今年活動擴大舉辦，寶島眼鏡公司新北61家門市也加入服務行列，市長朱立倫21日專程到板橋門市陪長輩配眼鏡。

「關懷爸媽視角專案」除免費贈送長者老花眼鏡外，去年在轄內29行政區共舉辦68場的視力檢查活動，關心長輩的眼睛健康；今年市府再以匿名善心人士的善款結合社會愛心捐款擴大辦理，造福去年沒能參與配鏡服務的長者。

活動結合新北市、台北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣的眼鏡行，已有200多家眼鏡行加入，今年寶島眼鏡公司新北市61家門市也加入服務行列，凡設籍新北市65歲以上且符合資格的長者，皆可到有「新北敬老眼鏡行」標章的眼鏡行配鏡。

朱立倫表示，新北市敬老眼鏡是希望透過專業的眼科醫師或驗光師，保護長輩的眼睛、配老花眼鏡，這一切都由愛心人士捐款，加上這些敬老眼鏡行的愛心，免費提供服務，對很多長輩而言是個保護眼睛的好機會。

在朱立倫陪伴下配好老花眼鏡的長輩呂永福說，以前都是在夜市或路邊攤買老花眼鏡，想說只要報紙看得到字就好了，經過這次專業的驗光，才知道不僅老花350度，原來還有散光，驗光師還特別提醒他要避免紫外線照射，預防白內障或其他病變。

社會局長張錦麗說，活動除了免費送老花眼鏡外，同時希望長輩重視自身眼睛的問題，定期檢查除了可避免疾病嚴重化，也可及早篩檢並及時就醫處理，也希望透過這次專案讓為人子女能多多關心父母，珍惜與長輩相處的時光。

寶島眼鏡公司表示，目前已有新北市61家門市加入，希望透過寶島眼鏡公司拋磚引玉，鼓勵更多的眼鏡行加入「新北敬老眼鏡行」，與新北市政府共同守護長輩的視力健康。

衛生局表示，凡設籍新北市65歲以上且去年未接受配鏡服務的長者，只要持身分證、健保卡或敬老悠遊卡至合作的敬老眼鏡行，即可免費配送老花眼鏡，相關資訊及敬老眼鏡行名冊可查詢衛生局網站「新北敬老眼鏡專區」（http://www.health.ntpc.gov.tw/）或電洽（02）2253-5078。

(中國時報)

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