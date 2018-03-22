Fed估升息1碼 央行連7凍

Fed主席鮑威爾（左圖，法新社）將宣布美國升息1碼。央行總裁楊金龍（右圖，本報資料照片）估以利率不動因應。

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中國時報
／台北報導

中央銀行今（22）日舉行首季理監事會議，是央行總裁楊金龍上任以來頭一遭，「處女秀」備受各界關注；不過外界預期，楊金龍應會打「安全牌」，彭規楊隨，不只利率不會動，連7凍的機率近乎百分之百，就連豪宅管制鬆綁的可能性也不高。

美經濟展望可能上修

台灣利率雖然暫不動，但美國聯準會今日凌晨將公布利率決策，外界預估美國將升息1碼（0.25個百分點），指標利率區間調升至1.50%至1.75%。除此之外，聯準會還可能上修美國的經濟展望。

根據路透報導，Fed官員認為，就業市場緊俏，帶動通膨升至2%的目標值；若經濟過熱，通膨甚至可能超過2%。

楊金龍上周赴立院備詢，被視為今日理監事會的「考前猜題」，由於楊金龍強調台灣通膨尚屬溫和，通膨目標2％以下便是合理，且經濟沒有過熱，這話幾乎是宣告提前亮出不升息底牌。

物價高升值取代升息

匯率方面，從央行近期「耐不住」，多次在下午3點半後進場干預匯率，金融圈推估，楊金龍新手上路，對匯率的掌握度仍舊不夠，加上物價高漲，「升值取代升息」昭然若揭，會後就只是看，要如何為匯率政策辯護。

豪宅管制仍難鬆綁

至於前央行總裁彭淮南任內喊卡，退休前都未放行的國內銀行NDF（無本金交割遠期外匯）業務，在「維穩」目標下，匯銀認為，楊金龍也不會放，應會重提《業務報告》內容，鼓勵民間企業多使用合法管道避險。

豪宅貸款成數則意見兩極，一派認為，房地產谷底盤旋，央行若此時配合放寬，將對低迷的房地產市場注入強心針；但另一派認為，民生物資皆漲，若豪宅管制又放寬，恐加重小老百姓的「被剝奪感」，無疑自找麻煩。

與央行往來密切的行庫主管說，彭淮南擔任央行總裁老練得很，政策較可能有「意外」，楊金龍剛接下重擔，「安全牌」最好，也是現階段最沒爭議的牌，所以「處女秀」應會延續彭淮南任內的政策調性。

行庫主管認為，楊金龍惜字如金，加上首次主持理監事會，難免緊張，與其多說多錯，倒不如少說一點，「要說會後有什麼看頭，應該很難啦！」

(中國時報)

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