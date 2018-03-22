新聞透視－永遠的安全牌 其實最不安全

友善列印
中國時報

如無意外，今日央行理監事會將做出「連7凍」的利率決議，說這是彭規楊隨、是安全牌都好，只是面對美國邁出升息腳步，甚至鷹派當道，央行其實該想想，打安全牌，真的能突破台灣的經濟困境嗎？

要說最不典型的救市作法，應是前聯準會主席柏南奇，儘管其主導的量化寬鬆（QE）招來不少「以鄰為壑」的批評，但著無庸議，他確實讓美國度過80年來最大金融危機，在雙率政策統統失靈時，奇招驚險致勝。

台灣有一段時間，雙率因內外在因素維持低檔，「雙率雙低」講好聽一點是穩，是以不變應不變，但講得直接點，有如溫水煮青蛙，出口商如今因新台幣強勢升值，面臨調適危機，但有沒有人想過，若利率也大動呢？

彭淮南任內，雖多升息，但是「宣示性升息」。舉例來說，每次升息幅度皆半碼（0.125個百分點），這主要經濟體1碼起跳的對折，反映在存放款利率上又折半，久而久之造成台灣利率「起不來」。

造成影響是，企業永遠認為，利率就這麼低，即便這麼低，營造有利借貸環境，但還是不借，造成銀行間自相殘殺、殺價競爭，然後對利率沒任何提防能力，這和認為新台幣匯率不動如山般，都是不正常。

反映在一般民眾，當「誤認」新台幣利率會長期低檔，於是膽敢買房，建商亦同，然後只要央行傳出升息消息，開始「房貸戶遭殃」、「建商穩死」的話出籠，搞到就算升息，央行還強調「對房貸戶的影響很有限」。

面對升息成定局，甚至主要預測機構都認為是下半年，已經造成預期心理，央行其實該從另種角度思考，早升會否較好，反而能提前消化衝擊？抑或是，老跟個臨盆產婦，拖到最後一刻才「升」，真的就比較好嗎？。

若過往20年穩字訣，讓台灣經濟仍舊是一灘死水，央行為何不能仿效柏南奇，就算死馬當活馬醫都好，從消弭預期心理著手，制訂出合理且有效的雙率決策，這才是外界對新任央行總裁楊金龍的更高期許。

(中國時報)

Fed估升息1碼 央行連7凍 台股不怕升息 最怕突然不升息

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。