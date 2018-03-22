新聞透視－永遠的安全牌 其實最不安全

2018年03月22日 04:11 中國時報 黃琮淵

如無意外，今日央行理監事會將做出「連7凍」的利率決議，說這是彭規楊隨、是安全牌都好，只是面對美國邁出升息腳步，甚至鷹派當道，央行其實該想想，打安全牌，真的能突破台灣的經濟困境嗎？

要說最不典型的救市作法，應是前聯準會主席柏南奇，儘管其主導的量化寬鬆（QE）招來不少「以鄰為壑」的批評，但著無庸議，他確實讓美國度過80年來最大金融危機，在雙率政策統統失靈時，奇招驚險致勝。

台灣有一段時間，雙率因內外在因素維持低檔，「雙率雙低」講好聽一點是穩，是以不變應不變，但講得直接點，有如溫水煮青蛙，出口商如今因新台幣強勢升值，面臨調適危機，但有沒有人想過，若利率也大動呢？

彭淮南任內，雖多升息，但是「宣示性升息」。舉例來說，每次升息幅度皆半碼（0.125個百分點），這主要經濟體1碼起跳的對折，反映在存放款利率上又折半，久而久之造成台灣利率「起不來」。

造成影響是，企業永遠認為，利率就這麼低，即便這麼低，營造有利借貸環境，但還是不借，造成銀行間自相殘殺、殺價競爭，然後對利率沒任何提防能力，這和認為新台幣匯率不動如山般，都是不正常。

反映在一般民眾，當「誤認」新台幣利率會長期低檔，於是膽敢買房，建商亦同，然後只要央行傳出升息消息，開始「房貸戶遭殃」、「建商穩死」的話出籠，搞到就算升息，央行還強調「對房貸戶的影響很有限」。

面對升息成定局，甚至主要預測機構都認為是下半年，已經造成預期心理，央行其實該從另種角度思考，早升會否較好，反而能提前消化衝擊？抑或是，老跟個臨盆產婦，拖到最後一刻才「升」，真的就比較好嗎？。

若過往20年穩字訣，讓台灣經濟仍舊是一灘死水，央行為何不能仿效柏南奇，就算死馬當活馬醫都好，從消弭預期心理著手，制訂出合理且有效的雙率決策，這才是外界對新任央行總裁楊金龍的更高期許。

(中國時報)