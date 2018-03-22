台股不怕升息 最怕突然不升息

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中國時報
／台北報導

美國聯準會（Fed）今凌晨公布最新利率決策，升息1碼為市場共識；統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，美國稅改可望推動經濟向上，預估弱勢美元仍延續至下半年，有助資金留駐新興市場，台股表現「中性偏多」，第2季有挑戰1萬1500點的機會，投資人應留意個股表現。

國泰證期研究部分析師蔡明翰認為，Fed主席鮑威爾首場記者會談話，將是全球股市近日表現最重要的關鍵，只要美國經濟如預期升溫、未來緩步升息，股市將產生激勵作用，若鮑威爾太過強調加速升息，美股拉回的機率就大幅增加。

不過，最糟糕的狀況是Fed跌破眼鏡，突然宣布不升息，蔡明翰認為，「事情就大條了」，意謂美國經濟隱藏過多風險，投資人揣測、不安情緒升溫，不僅美股可能崩盤，也會連累台股跟著下瀉。

近來台股受惠於全球3大經濟體穩健成長，劉彥伯預估，今年企業的獲利增長仍然有7%，在基本面支撐之下，加上現金殖利率3.94%，居全球主要股市名列前茅的水準，可望吸引到外資持續匯入，預期台股第2季加權指數在1萬點至1萬1500點之間震盪。

雖然景氣溫和復甦，但第一金臺灣工業菁英30ETF正向一倍基金經理人曾萬勝認為，下半年有選舉、英國脫歐等議題，政經局勢暗潮洶湧、陰晴不定，個股大漲大跌可能性提高，建議投資人適時透過台股ETF操作，以降低風險。

劉彥伯則看好需求急速攀升的挖礦相關類股，以及產業能見度佳的伺服器、網通等類股，也同時鎖定應用發展正向的高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、汽車電子等。

(中國時報)

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