印尼拒五輕 中油分拆求售

友善列印
中國時報
／台北報導

備受期待的印尼五輕案可能難產。中油五輕整廠輸出印尼案，原定月底提出可行性評估報告，但現在卻因為購買方印尼國營Pertaminam石油公司嫌棄五輕產能太小，擬另起爐灶蓋新廠，導致全案可能會胎死腹中。中油表示，月底前將會再開會做最後的努力，如果無力挽回，也已規劃備案，將拆解重要設備分開求售。

中油總經理李順欽表示，因五輕屬於較早期設備，年產能僅50萬噸乙烯，印尼Pertaminam國營石油公司，認為與現在國際上年產百萬噸有差距。印尼委託美國大型能源公司KBR評估後，認為五輕有「去瓶頸化」難度，效益可能不如自建新廠。

五輕於2015年熄燈後，相關設備何處去備受關注。中油去年規畫將五輕整廠輸出到印尼，並與印尼國營公司合資成立石化公司，並帶領原五輕泛中油體系中下游廠商前進印尼，在當地成立中小型石化聚落，讓五輕繼續發揮最大效益。

雙方相談十多次，最後台印雙方約定各自委託進行建廠可行性評估，3月底提出報告做最後確認，未料印尼卻已打算放棄合作案。李順欽無奈表示，雙方能合資建廠最好，目前就等月底評估案出爐，再與印尼方開一次會，做最後確定。

他說，中油已作最壞打算，如果對方真的無意接受五輕輸出合作案，此案將畫上句點，改走其他備案，變成將五輕重要設備先分拆下來，尋找有意願的買家，剩下其他比較不重要設備，再做公開標售，儘量回收成本。

(中國時報)

台股不怕升息 最怕突然不升息 Google徵才 在台招300人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。