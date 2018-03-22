印尼拒五輕 中油分拆求售

2018年03月22日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

備受期待的印尼五輕案可能難產。中油五輕整廠輸出印尼案，原定月底提出可行性評估報告，但現在卻因為購買方印尼國營Pertaminam石油公司嫌棄五輕產能太小，擬另起爐灶蓋新廠，導致全案可能會胎死腹中。中油表示，月底前將會再開會做最後的努力，如果無力挽回，也已規劃備案，將拆解重要設備分開求售。

中油總經理李順欽表示，因五輕屬於較早期設備，年產能僅50萬噸乙烯，印尼Pertaminam國營石油公司，認為與現在國際上年產百萬噸有差距。印尼委託美國大型能源公司KBR評估後，認為五輕有「去瓶頸化」難度，效益可能不如自建新廠。

五輕於2015年熄燈後，相關設備何處去備受關注。中油去年規畫將五輕整廠輸出到印尼，並與印尼國營公司合資成立石化公司，並帶領原五輕泛中油體系中下游廠商前進印尼，在當地成立中小型石化聚落，讓五輕繼續發揮最大效益。

雙方相談十多次，最後台印雙方約定各自委託進行建廠可行性評估，3月底提出報告做最後確認，未料印尼卻已打算放棄合作案。李順欽無奈表示，雙方能合資建廠最好，目前就等月底評估案出爐，再與印尼方開一次會，做最後確定。

他說，中油已作最壞打算，如果對方真的無意接受五輕輸出合作案，此案將畫上句點，改走其他備案，變成將五輕重要設備先分拆下來，尋找有意願的買家，剩下其他比較不重要設備，再做公開標售，儘量回收成本。

(中國時報)