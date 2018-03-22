Google徵才 在台招300人

Google啟動智慧台灣計畫，今年將大舉徵才逾300人。Google台灣董事總經理簡立峰（右一）、副總統陳建仁（右二）親臨現場。（Google提供）

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中國時報
／台北報導

Google昨啟動「智慧台灣計畫」，將在台灣實現AI-First的全球願景；Google董事總經理簡立峰於啟動記者會上宣布，今年將大舉徵才逾300人，是歷年規模最大的招募活動，不僅奠定台灣為Google在亞洲最大的研發基地，還要在1年內培育超過5000名AI人才，打造台灣成Google發展「AI戰略基地」。

簡立峰表示，這次開出的300個職缺，工作內容多與AI、數位科技有關，由於工作面向廣泛，因而有超過100種職務，包括工程師、AI研發、AI聲控等；由於Google在台員工人數已達一定規模、台北101內的3層辦公室都坐滿，這次還首開專職護士職務，替第一線工作員工的健康把關。

至於外界最關心的起薪問題，簡立峰掛保證，「絕對具業界競爭力」，鼓勵即將前來的面試者，先向親朋好友打聽。

為落實「智慧台灣計畫」，Google預計1年內培育超過5000名AI人才，訓練超過5萬名數位行銷人才，除了與台、清、交、成等國立大學合作，幫人工智慧領域鑽研的學術人員定期舉辦「AI研習研究營」外，還會透過免費、中文化的「數位學程」，讓中小企業主、上班族都能學習數位技能，另外，有志在影音創作發展的年輕人，也提供學習YouTube頻道經營技巧的平台。

另外，位於彰濱工業區的Google台灣資料中心已如期完成擴建，簡立峰表示，今年將啟動第四期興建計畫，建置總計約花7年時間，帶動周邊產業、營運投資共達176億元經濟貢獻。

(中國時報)

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