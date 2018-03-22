川普桃色風暴 AV女曝不戴套

A片女星丹尼爾斯冒著要賠償2000萬美元的風險，繼續爆料她和川普之間的交往細節。美國媒體甚至披露，丹尼爾斯通過測謊，她和川普在有性行為方面的說法，可信度超過99%。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
花花公子女郎麥克道格表示和川普有染，時間點就在梅蘭妮亞為川普生下他們的兒子之後。圖為川普在2006年和麥克道格的合照。（摘自英國每日郵報）
電視實境秀《誰是接班人》的參賽者澤沃斯指川普對她性騷擾，在遭到川普斷然否認並指她信口開河後，她怒告川普誹謗。（美聯社）

美國總統川普身陷與三名女子的桃色風暴！繼色情片女星、《花花公子》玩伴女郎，現在又跳出電視實境秀《誰是接班人》的參賽者指控川普性騷擾。

性行為細節通過測謊

川普和A片女星丹尼爾斯被媒體爆料，公布了丹尼爾斯7年前所錄的一段爆炸性視頻，片中她接受測謊，鉅細靡遺交代了她在2006年與川普幽會1年以及兩人發生真槍實彈無保護措施的性行為。據傳內容可信度高達99%。

在鏡頭前進行的測謊結果顯示，丹尼爾斯「2006年7月與川普發生真槍實彈無保護措施的性行為，所言屬實」以及「欺騙的可能性低於1%。」該測謊報告和視頻目前由丹尼爾斯的律師亞凡納提（Michael Avenatti）保管，後者係以2.5萬美元（約台幣75萬）購得。

繼脫星丹尼爾斯（Stormy Daniels）之後，《花花公子》玩伴女郎麥克道格（Karen McDougal）也在20日向洛杉磯法院提出訴訟，要求解除她不得爆料的保密協議。不過她指控的對象並非川普本人，而是著名八卦媒體「全美媒體公司」（American Media Inc.）。麥克道格聲稱自己曾在2006到2007年間，與川普交往10個多月，日期不僅和丹尼爾斯重疊，也暗指川普對新婚才1年多的妻子梅蘭妮亞不忠，還腳踏多條船。

玩伴女郎要解封口令

2016年大選前夕，AMI公司旗下的《國家詢問報》和麥克道格達成協議，以15萬美元買下出版權，沒想到對方買斷了新聞卻不報導，她認為自己上當受騙，指控這一切都是川普律師柯恩設的局，目的是要讓她無法談論與川普的桃色新聞。

無獨有偶，紐約最高法院法官施克特（Jennifer Schecter）20日駁回撤銷川普性騷擾案的官司，該官司的原告是電視實境秀《誰是接班人》的參賽者澤沃斯（Summer Zervos），她控川普2007年強行對她索吻、摸胸、還用下體頂她。她在訴狀中稱川普指責她的說法是「一派胡言和憑空捏造」，對她構成誹謗。

(中國時報)

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