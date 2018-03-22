統戰宣傳升級 黨機構大擴權

中央統戰部長尤權。（中新社）

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中國時報
林勁傑、李文輝／綜合報導
　
中共中央機構調整重點

中共中央昨公布《深化黨和國家機構改革方案》，涵蓋8大部分共60項，中共中央三大部全面擴權，包括中央統戰部統管全大陸宗教、僑務及少數民族工作；中央宣傳部統管全大陸新聞出版、電影業務；中央組織部則統管全大陸公務員。多個中央決策頂層設計的領導小組也升格委員會。不過，該方案並未涉及黨中央對台和對港澳小組的調整。

三台合一講好中國故事

據該方案，中央統戰部將統管國家民族委，並將國家宗教局和國務院僑務辦公室併入統戰部。中組部將統管中央機構編制委員會辦公室，並統管全大陸公務員工作。中宣部則統管新聞出版和電影工作。

此外，國家新聞出版廣電總局組建成國家廣播電視總局後，原新聞出版、電影、廣電將一分三；中央電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台將撤銷建制，三台合一，組建「中央廣播電視總台」，作為國務院直屬事業單位，歸由中宣部領導。對內保留原呼號，對外統一呼號為「中國之聲」。

方案指出，總台主要職責是，宣傳黨的理論和路線方針政策，統籌組織重大宣傳報導，加強國際傳播能力建設，講好中國故事等。

楊潔篪料進外事委

若干作為黨中央決策運作的領導小組升格委員會，包括中央全面深化改革領導小組、中央網絡安全和信息化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組改為委員會。

中央維護海洋權益工作領導小組不再設立，職權交由中央外事工作委員會。中央政治局委員楊潔篪預料進入該委員會，並擔任要職。中央網絡安全和信息化委員會，將納入原屬工信部的「國家計算機網絡和信息安全管理中心」，由該委員會下設的辦公室管理。

值得注意的是，過去曾被削弱的政法委職權，在此次改革有復興趨勢，包括社會治安、維穩及防範邪教等職權，皆歸由政法委管理。

政法委職權可能復興

新設機構為中央全面依法治國委員會、中央審計委員會、中央教育工作領導小組，辦公室與祕書組分別設在司法部、審計署及教育部。

中央黨校將與國家行政學院職責整合，以「一套班子、兩塊牌子」的方式，組建新的中央黨校。黨史、文獻及編譯機構將合併為中央黨史和文獻研究院。

而方案也釐清武警的領導和管理權，公安邊防部隊、消防部隊、警衛部隊不再列武警部隊序列，全部退出現役。

(中國時報)

黨政軍民學 黨領導全覆蓋

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