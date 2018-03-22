黨政軍民學 黨領導全覆蓋

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中國時報

中共中央「深化黨和國家機構改革方案」最大特點就是強化黨的領導。中央機構權力進一步擴大，相對限縮國務院和其他部門的權限，這也符合此次大陸推動黨和國家機構改革的核心宗旨。

值得注意的是，這次機構改革方案中，沒有涉及中共中央對台工作領導小組和中共中央港澳工作協調小組。而位居「副國級」的政治局委員楊潔篪，可能進入新升格的中央外事工作委員會，並擔任要職。

從王岐山強勢回歸政壇、出任國家副主席，協助習近平處理外交事務評估，中央外事工作委員會除了習是最高決策者，王岐山可望成為第二號人物，楊潔篪則可能擔任外事委員會祕書長兼辦公室主任。在國務院系統，升任國務委員並兼外長的王毅，也必然是該委員會的主要成員，並執行王岐山和楊潔篪的涉外決策。

這次黨機構擴權，尤其以黨中央三大部門影響層面最廣。中央統戰部將統管民族事務、宗教事務和僑務；中央組織部統管全國公務員；中央宣傳部則統管新聞出版、電影業務，同時也有權管理新組建的中央廣播電視總台。

此外，中央網絡安全和信息化領導小組將擴編為「委員會」，納入原屬工信部的「國家計算機網絡和信息安全管理中心」，由該委員會下設辦公室管理。

除了外事領導小組和網安領導小組，由領導小組升格為委員會的還有深改領導小組、財經領導小組。還將中央黨校和國家行政學院整合，組建新的中央黨校。

由此，黨中央的職權範圍大為擴張，幾乎涵蓋全社會各領域，可以說，黨政軍民學，無一不在中共中央領導統管之下，實現了黨領導一切全覆蓋。

(中國時報)

統戰宣傳升級 黨機構大擴權 政治局委員首向習述職

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